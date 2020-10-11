Украина сражалась, но уступила немцам. Испания — первая

Источник: AFP 2020

Испания — Швейцария — 1:0 (Оярсабаль, 14)

В субботу стало известно о том, что 17-летний Фати был признан лучшим футболистом сентября в примере. В этот же день он вышел в стартовом составе сборной Испании на матч со Швейцарией. Но на этот раз не забил.

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Испания играла без ярко выраженного форварда, поэтому и игра не получилась зрелищной. Много борьбы, мало ударов, а единственный мяч во встрече забил нападающий клуба «Реал Сосьедад» Оярсабаль. Испания осталась первой в группе.

Украина — Германия — 1:2 (Малиновский, 77, с пенальти — Гинтер, 20. Горецка, 49)

Украина сильно пострадала от коронавируса, поэтому Андрею Шевченко пришлось собирать состав с большим трудом. Но все-таки ситуация была чуть лучше, чем перед матчем с Францией, так что 1:7 не могло быть. Однако Германия все равно победила.

Гинтер рано забил первый мяч, воспользовавшись ошибками в обороне Украины, а во втором тайме грубо ошибся голкипер желто-синих Бущан.

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Украинцы осознанно отдали мяч соперникам и достойно смотрелись на фоне фаворитов. Один мяч они все-таки отыграли, пусть и с пенальти. Но на большее Украину не хватило.

Удивительно, но для Германии это первая победа в истории Лиги наций.

Лига А. Группа 4



И В Н П М О 1. Испания 3 2 1 0 6-1 7 2. Германия 3 1 2 0 4-3 5 3. Украина 3 1 0 2 3-7 3 4. Швейцария 3 0 1 2 2-4 1

Лига С. Группа 1

Люксембург — Кипр — 2:0 (Синани, 12, 26)

Черногория — Азербайджан — 2:0 (Йоветич, 9. И. Иванович, 71)

Люксембург продолжает удивлять. Два года назад сборная карликовой страны заняла второе место в лиге D, а сейчас прилично смотрится даже уровнем выше. Если так пойдет дальше, то люксембуржцы совсем скоро выйдут в лигу В. На этот раз повержен безнадежный Кипр.

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Но с Черногорией Люксембургу бороться пока сложно. Нестареющий Йоветич забил победный мяч в ворота Азербайджана, а второй мяч черногорцев — чудовищная ошибка вратаря гостей Балаева.



И В Н П М О 1. Черногория 3 3 0 0 5-0 9 2. Люксембург 3 2 1 0 4-2 6 3. Азербайджан 3 1 2 0 2-4 3 4. Кипр 3 0 0 3 0-5 0

Лига D. Группа 1

Фарерские острова — Латвия — 1:1 (Феро, 28 — Икауникс, 25)

Андорра — Мальта — 0:0



И В Н П М О 1. Фарерские острова 3 2 1 0 5-3 7 2. Латвия 3 0 3 0 2-2 3 3. Мальта 3 0 2 1 3-4 2 4. Андорра 3 0 2 1 0-1 2

Лига D. Группа 2

Лихтенштейн — Гибралтар — 0:1 (Де Барр, 10)

Гибралтар возглавил свою группу, а попутно одержал вторую выездную победу в своей истории. Первая была два года назад над Арменией. На этот раз пиренейская сборная обыграла Лихтенштейн и почти гарантировала себе выход в лигу С.

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И В Н П М О 1. Гибралтар 2 2 0 0 2-0 6 2. Лихтенштейн 2 1 0 1 2-1 3 3. Сан-Марино 2 0 0 2 0-3 0