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10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украина сражалась, но уступила немцам. Испания — первая

Обзор субботних матчей Лиги наций.

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Источник: AFP 2020

Испания — Швейцария — 1:0 (Оярсабаль, 14)

В субботу стало известно о том, что 17-летний Фати был признан лучшим футболистом сентября в примере. В этот же день он вышел в стартовом составе сборной Испании на матч со Швейцарией. Но на этот раз не забил.

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Испания играла без ярко выраженного форварда, поэтому и игра не получилась зрелищной. Много борьбы, мало ударов, а единственный мяч во встрече забил нападающий клуба «Реал Сосьедад» Оярсабаль. Испания осталась первой в группе.

Украина — Германия — 1:2 (Малиновский, 77, с пенальти — Гинтер, 20. Горецка, 49)

Украина сильно пострадала от коронавируса, поэтому Андрею Шевченко пришлось собирать состав с большим трудом. Но все-таки ситуация была чуть лучше, чем перед матчем с Францией, так что 1:7 не могло быть. Однако Германия все равно победила.

Гинтер рано забил первый мяч, воспользовавшись ошибками в обороне Украины, а во втором тайме грубо ошибся голкипер желто-синих Бущан.

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Украинцы осознанно отдали мяч соперникам и достойно смотрелись на фоне фаворитов. Один мяч они все-таки отыграли, пусть и с пенальти. Но на большее Украину не хватило.

Удивительно, но для Германии это первая победа в истории Лиги наций.

Лига А. Группа 4


ИВНПМО
1. Испания32106-17
2. Германия31204-35
3. Украина31023-73
4. Швейцария30122-41

Лига С. Группа 1

Люксембург — Кипр — 2:0 (Синани, 12, 26)

Черногория — Азербайджан — 2:0 (Йоветич, 9. И. Иванович, 71)

Люксембург продолжает удивлять. Два года назад сборная карликовой страны заняла второе место в лиге D, а сейчас прилично смотрится даже уровнем выше. Если так пойдет дальше, то люксембуржцы совсем скоро выйдут в лигу В. На этот раз повержен безнадежный Кипр.

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Но с Черногорией Люксембургу бороться пока сложно. Нестареющий Йоветич забил победный мяч в ворота Азербайджана, а второй мяч черногорцев — чудовищная ошибка вратаря гостей Балаева.


ИВНПМО
1. Черногория33005-09
2. Люксембург32104-26
3. Азербайджан31202-43
4. Кипр30030-50

Лига D. Группа 1

Фарерские острова — Латвия — 1:1 (Феро, 28 — Икауникс, 25)

Андорра — Мальта — 0:0


ИВНПМО
1. Фарерские острова32105-37
2. Латвия30302-23
3. Мальта30213-42
4. Андорра30210-12

Лига D. Группа 2

Лихтенштейн — Гибралтар — 0:1 (Де Барр, 10)

Гибралтар возглавил свою группу, а попутно одержал вторую выездную победу в своей истории. Первая была два года назад над Арменией. На этот раз пиренейская сборная обыграла Лихтенштейн и почти гарантировала себе выход в лигу С.

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ИВНПМО
1. Гибралтар22002-06
2. Лихтенштейн21012-13
3. Сан-Марино20020-30

Гоша Чернов

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