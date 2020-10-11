Украина сражалась, но уступила немцам. Испания — первая
Обзор субботних матчей Лиги наций.
Обзор субботних матчей Лиги наций.
В субботу стало известно о том, что 17-летний Фати был признан лучшим футболистом сентября в примере. В этот же день он вышел в стартовом составе сборной Испании на матч со Швейцарией. Но на этот раз не забил.
Испания играла без ярко выраженного форварда, поэтому и игра не получилась зрелищной. Много борьбы, мало ударов, а единственный мяч во встрече забил нападающий клуба «Реал Сосьедад» Оярсабаль. Испания осталась первой в группе.
Украина сильно пострадала от коронавируса, поэтому Андрею Шевченко пришлось собирать состав с большим трудом. Но
Гинтер рано забил первый мяч, воспользовавшись ошибками в обороне Украины, а во втором тайме грубо ошибся голкипер
Украинцы осознанно отдали мяч соперникам и достойно смотрелись на фоне фаворитов. Один мяч они
Удивительно, но для Германии это первая победа в истории Лиги наций.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Испания
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|2. Германия
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|3. Украина
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|4. Швейцария
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
Люксембург продолжает удивлять. Два года назад сборная карликовой страны заняла второе место в лиге D, а сейчас прилично смотрится даже уровнем выше. Если так пойдет дальше, то люксембуржцы совсем скоро выйдут в лигу В. На этот раз повержен безнадежный Кипр.
Но с Черногорией Люксембургу бороться пока сложно. Нестареющий Йоветич забил победный мяч в ворота Азербайджана, а второй мяч черногорцев — чудовищная ошибка вратаря гостей Балаева.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Черногория
|3
|3
|0
|0
|5-0
|9
|2. Люксембург
|3
|2
|1
|0
|4-2
|6
|3. Азербайджан
|3
|1
|2
|0
|2-4
|3
|4. Кипр
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Фарерские острова
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|2. Латвия
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|3. Мальта
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|4. Андорра
|3
|0
|2
|1
|0-1
|2
Гибралтар возглавил свою группу, а попутно одержал вторую выездную победу в своей истории. Первая была два года назад над Арменией. На этот раз пиренейская сборная обыграла Лихтенштейн и почти гарантировала себе выход в лигу С.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Гибралтар
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|2. Лихтенштейн
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|3. Сан-Марино
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Гоша Чернов