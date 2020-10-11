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11:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты сыграют с Литвой в Лиге наций

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня проведут очередной матч группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В поединке третьего тура 4-й группы лиги С подопечные Михаила Мархеля сыграют в Вильнюсе с командой Литвы (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Эту встречу будет судить бригада австрийских арбитров, которую возглавит Юлиан Вайнбергер. За сутки до матча с литовскими футболистами белорусы провели тренировку на поле стадиона ЛФФ, где сегодня пройдет игра.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
11.10.2020, 19:00

Литва-Беларусь-

На этой неделе сборная Беларуси в Тбилиси потерпела поражение от команды Грузии со счетом 0:1 в стыковом поединке за выход на чемпионат Европы, а литовцы в Таллинне обыграли сборную Эстонии в товарищеском матче — 3:1.

В первом туре нового сезона Лиги наций белорусы уступили в Минске албанцам со счетом 0:2, а затем победили в Алматы казахстанскую сборную с результатом 2:1. Футболисты Литвы сначала проиграли на своем поле казахстанцам — 0:2, а потом одолели на выезде албанцев — 1:0.

В другом сегодняшнем матче этого квартета сборная Казахстана примет в Алматы команду Албании.

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Турнирное положение в 4-й группе после двух игровых дней: Казахстан — 3 очка (разница мячей — 3−2), Албания — 3 (2−1), Беларусь — 3 (2−3), Литва — 3 (1−2).

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