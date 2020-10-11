Через Лигу наций можно попасть на ЧМ-2022. Объясняем как

Источник: Reuters

Что даст победа в отборе Лиги наций?

Второй сезон Лиги наций будет частично интегрирован в европейскую квалификацию на чемпионат мира-2022, но здесь все сложнее, чем на Евро. Никто из Лиги наций не сможет напрямую попасть в Катар, только два победителя групп турнира (у кого лучшие показатели среди победителей групп) получат места в стыках. Далее придется пройти двух соперников, а не одного, как было раньше — в стыках примут участие 12 европейских сборных, которые поборются за три места на Евро. И это еще не все. Команды могут пройти отбор в плей-офф через Лигу наций, если будут выполнены следующие критерии:

а) Команды являются победителями своих групп в Лиге наций;.

б) Эти команды заняли с 3-го по 6-е место в отборочной группе (занявшие 1-е место уже прошли квалификацию, а занявшие 2-е место уже участвуют в плей-офф);.

в) Среди оставшихся будут выбраны 2 команды с наибольшим рейтингом Лиги наций УЕФА.

На данную секунду сборная Казахстана как лидер лиги С, группа 4 занимает в этом рейтинге 12-е место.

Источник: Sports.ru

Нынешнее положение сборной Казахстана в отборе Лиги наций

Игра с Албанией — очень важная. В лиге С, группа 4, в которой выступает сборная Казахстана после двух туров сложилась довольно забавная ситуация, когда все команды одержали по одной победе. Не обошлось без сенсаций: победу Литвы над Албанией (1:0) в особенности после поражения от Казахстана (0:2) — никто не мог предсказать.

Лишь по дополнительным показателям, как количество забитых мячей (на счету казахстанской сборной их три: два в ворота Литвы, и один — в ворота Беларуси) сборная Казахстана в данную секунду занимает первую строчку в таблице. Но впереди еще четыре тура.

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Футбол Лига наций C 2020/2021 11.10.2020, 16:00 Казахстан - Албания -

История взаимоотношений с Албанией — две игры на начальном пути в УЕФА

В истории сборных есть лишь две игры, в остальном жребий до нынешнего отбора Лиги наций больше никогда не сводил сборные двух стран. За последние 15 лет ни одна из федераций стран не предпринимали попыток организовать товарищескую игру.