Сборная Казахстана лишилась двух игроков перед матчами Лиги наций
Два игрока национальной сборной Казахстана покинули расположение команды, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФФ.
Два игрока национальной сборной Казахстана покинули расположение команды, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФФ.
«По причине травмы голеностопа нападающий сборной Алексей Щеткин не сможет сыграть в матчах Лиги Наций против Албании и Беларуси.
Также ближайшие игры пропустить защитник сборной Нурали Алип. Игрок сдал тест на Covid-19 перед матчем с Албанией, после чего получил положительный результат и был незамедлительно изолирован. Футболист чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей, — написано на сайте.
Добавим, что тесты остальных футболистов сборной оказались отрицательными.