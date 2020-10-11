Сборная Казахстана лишилась двух игроков перед матчами Лиги наций

«По причине травмы голеностопа нападающий сборной Алексей Щеткин не сможет сыграть в матчах Лиги Наций против Албании и Беларуси.

Также ближайшие игры пропустить защитник сборной Нурали Алип. Игрок сдал тест на Covid-19 перед матчем с Албанией, после чего получил положительный результат и был незамедлительно изолирован. Футболист чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей, — написано на сайте.