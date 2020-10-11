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11:42 (мск), источник: Prosports.kz

Сборная Казахстана лишилась двух игроков перед матчами Лиги наций

Два игрока национальной сборной Казахстана покинули расположение команды, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФФ.

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Футбол

Лига наций C 2020/2021
11.10.2020, 16:00

Казахстан-Албания-

«По причине травмы голеностопа нападающий сборной Алексей Щеткин не сможет сыграть в матчах Лиги Наций против Албании и Беларуси.

Также ближайшие игры пропустить защитник сборной Нурали Алип. Игрок сдал тест на Covid-19 перед матчем с Албанией, после чего получил положительный результат и был незамедлительно изолирован. Футболист чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей, — написано на сайте.

Добавим, что тесты остальных футболистов сборной оказались отрицательными.

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