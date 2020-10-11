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17:56 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Албании в рамках группового этапа Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Встреча команд состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 0:0. При этом в начале второго тайма гости могли открыть счет, когда Армандо Броя перекинул Стаса Покатилова, но защитник Темирлан Ерланов выбил мяч из пустых ворот.

После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.

Позднее в 22:0 по времени Нур-Султана состоится матч между сборными Дитвы и Беларуси (у команд по три очка).

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Албания
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