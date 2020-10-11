Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Албании в рамках группового этапа Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Албании в рамках группового этапа Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 0:0. При этом в начале второго тайма гости могли открыть счет, когда Армандо Броя перекинул Стаса Покатилова, но защитник Темирлан Ерланов выбил мяч из пустых ворот.
После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.
Позднее в 22:0 по времени