«Мы удовлетворены, что не пропустили». Билек — о ничьей с Албанией, Исламхане и потерях в обороне

— Михал, каковы ваши впечатления от игры?
— У нас было много кадровых проблем в обороне — Вороговский, Алип, Малый выбыли, а в игре получил повреждение Марочкин, но те защитники, что вышли на поле сыграли качественно, я доволен ими. Мы удовлетворены, что не пропустили, но не было много шансов для того, чтобы гол.
— Как вы думаете, мы потеряли очки или приобрели?
— Мы хотели победить, но не получилось, ничья — хороший результат, учитывая, что у соперника была два-три острых момента.
— Есть ли вариант, что вы кого-то вызовете дополнительно для второй игры с Беларусью?
— Уже может играть Малый, но не может играть Марочкин, мы обсудим с тренерским штабом вызывать ли кого-то дополнительно. Шомко? Слева может сыграть Досмагамбетов, это его позиция.
— Правда ли, что Бауыржан Исламхан покинет расположение сборной в ближайшее время и вернется в свой клуб?
— Сегодня с ним разговаривал, завтра увидим его на тренировке, мы еще поговорим с ним.
После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.
Позднее в 22:0 по времени Нур-Султана состоится матч между сборными Дитвы и Беларуси (у команд по три очка).