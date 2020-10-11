Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Польша
Италия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Исландия
Дания
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Франция
Португалия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Северная Ирландия
Австрия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Израиль
Чехия
01
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Шотландия
Словакия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Россия
Турция
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Сербия
Венгрия
01
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Греция
Молдавия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Косово
Словения
00
Футбол. Лига наций
19:00
Босния и Герцеговина
Нидерланды
00
Футбол. Лига наций
19:00
Англия
Бельгия
21
Футбол. Лига наций
19:00
Хорватия
Швеция
21
Футбол. Лига наций
19:00
Норвегия
Румыния
40
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия
Болгария
20
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Грузия
22
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Македония
33
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Беларусь
22
Футбол. Лига наций
16:00
Ирландия
Уэльс
00
Футбол. Лига наций
16:00
Казахстан
Албания
00
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
16Россия проиграла Швеции
19:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы удовлетворены, что не пропустили». Билек — о ничьей с Албанией, Исламхане и потерях в обороне

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высказал свое мнение о матче группового этапа Лиги наций против команды Албании, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он также рассказал о состоянии капитана команды Бауыржана Исламхана.

Наверх

— Михал, каковы ваши впечатления от игры?

— У нас было много кадровых проблем в обороне — Вороговский, Алип, Малый выбыли, а в игре получил повреждение Марочкин, но те защитники, что вышли на поле сыграли качественно, я доволен ими. Мы удовлетворены, что не пропустили, но не было много шансов для того, чтобы гол.

— Как вы думаете, мы потеряли очки или приобрели?

— Мы хотели победить, но не получилось, ничья — хороший результат, учитывая, что у соперника была два-три острых момента.

— Есть ли вариант, что вы кого-то вызовете дополнительно для второй игры с Беларусью?

— Уже может играть Малый, но не может играть Марочкин, мы обсудим с тренерским штабом вызывать ли кого-то дополнительно. Шомко? Слева может сыграть Досмагамбетов, это его позиция.

— Правда ли, что Бауыржан Исламхан покинет расположение сборной в ближайшее время и вернется в свой клуб?

— Сегодня с ним разговаривал, завтра увидим его на тренировке, мы еще поговорим с ним.

После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.

Позднее в 22:0 по времени Нур-Султана состоится матч между сборными Дитвы и Беларуси (у команд по три очка).

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Албания
Зайнутдинов - худший? Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией
Льюис Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в «Формуле-1»
Трусова с падением победила на этапе Кубка России в Москве
Надаль разгромил Джоковича и в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Нападающий московского «Локомотива» заразился коронавирусом
Англичане одержали волевую победу над бельгийцами в Лиге наций
Хоккеист сборной России подписал контракт с клубом НХЛ
Российский мини-футбольный клуб завоевал бронзу Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь