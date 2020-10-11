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10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
16Россия проиграла Швеции
21:35 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии обыграла бельгийцев в матче Лиги наций

ТАСС, 11 октября. Сборная Англии по футболу победила на своем поле команду Бельгии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Источник: AP 2020

Счет с пенальти на 16-й минуте открыл нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку. У англичан отличились Маркус Рэшфорд (39, с пенальти) и Мэйсон Маунт (64).

В предыдущий раз команды встречались в 2018 году на чемпионате мира в России. Тогда бельгийцы одержали победу на групповом этапе (1:0) и в матче за третье место (2:0), впервые завоевав бронзовые медали мирового первенства.

Футбол

Лига наций A 2020/2021
11.10.2020, 19:00

Босния и Герцеговина0Нидерланды0

Англичане после трех туров возглавляют таблицу группы 2 лиги А, набрав 7 очков. Бельгийцы идут вторыми (6), далее расположились сборные Дании (1) и Исландии (0), которые проведут очную встречу позднее в воскресенье. В четвертом туре англичане 14 октября примут датчан, сборная Бельгии в этот же день встретится в гостях с командой Исландии.

В матче группы 1 лиги А сборная Нидерландов в гостях сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (0:0). Сборная Швеции в группе 3 проиграла на выезде команде Хорватии (1:2). У хорватов голом отметился полузащитник ЦСКА Никола Влашич, у шведов — форвард «Краснодара» Маркус Берг.

Первый хет-трик за сборную Норвегии оформил нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, принеся своей команде домашнюю победу над румынами (4:0) в матче группы 1 лиги В. В группе 4 финны победили дома болгар (2:0), а ирландцы сыграли на своем поле вничью с командой Уэльса (0:0). Параллельные матчи лиги С завершились вничью: в группе 2 — Армения — Грузия (2:2) и Эстония — Северная Македония (3:3); в группе 4 — Литва — Белоруссия — (2:2) и Казахстан — Албания (0:0).

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2:1
Первый тайм: 1:1
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