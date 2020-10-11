Белорусские футболисты сыграли вничью c Литвой в Лиге наций

В поединке третьего тура 4-й группы лиги С в Вильнюсе подопечные Михаила Мархеля пропустили мяч уже на 7-й минуте, когда точный удар из-за пределов штрафной площади нанес Арвидас Новиковас.

Оказавшись в роли догоняющих, белорусы заиграли активнее и в начале второго тайма заработали пенальти, который реализовал Виталий Лисакович. Через семь минут Александр Сачивко вывел гостей вперед, а на 75-й минуте Каролис Лаукжямис установил окончательный результат игры — 2:2.

В другом поединке третьего тура футболисты Казахстана в Алматы разошлись миром с албанцами — 0:0.

В первом туре нового сезона Лиги наций белорусы уступили в Минске албанцам со счетом 0:2, а затем победили в Алматы казахстанскую сборную с результатом 2:1.

Турнирное положение в 4-й группе после трех игровых дней: Казахстан — 4 очка (разница мячей — 3−2), Албания — 2 (2−1), Беларусь — 4 (4−5), Литва — 4 (3−4).