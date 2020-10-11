Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в третьем туре Лиги наций

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В составе россиян голом отметился Антон Миранчук (28-я минута). У сборной Турции забил Кенан Караман (62). В концовке встречи главный тренер российской команды Станислав Черчесов произвел обратную замену: появившегося в середине второго тайма Андрея Мостового заменил Даниил Фомин, для которого матч стал дебютным в составе национальной команды.

Встречу у россиян из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус пропустили голкипер Маринато Гилерме и защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес. Дзюба провел в качестве капитана команды 18-й матч, опередив по этому показателю Василия Березуцкого и Сергея Семака, он занимает шестое место (лидирует Виктор Онопко, который выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой 86 раз). Миранчук отметился вторым забитым мячом в трех матчах текущего розыгрыша Лиги наций и сравнялся по этому показателю с Дзюбой.

Для россиян этот матч стал седьмым против сборной Турции (четыре из них были товарищескими), сборная России одержала четыре победы и трижды сыграла вничью. Команды играли в одной группе в прошлом розыгрыше Лиги наций, сборная России одержала выездную победу со счетом 2:1 и выиграла дома со счетом 2:0.

Сборные России и Турции выступают в группе 3 лиги B. В другом матче группы команда Сербии проиграла на своем поле сборной Венгрии (0:1). Сборная России лидирует в турнирной таблице, набрав семь очков, следом идут команды Венгрии (6), Турции (2) и Сербии (1).

Лига наций B 2020/2021 14.10.2020, 21:45 Россия - Венгрия -