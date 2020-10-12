Текущие события
Футбол. Лига наций
11.10
Польша
Италия
00
Футбол. Лига наций
11.10
Исландия
Дания
03
Футбол. Лига наций
11.10
Франция
Португалия
00
Футбол. Лига наций
11.10
Северная Ирландия
Австрия
01
Футбол. Лига наций
11.10
Израиль
Чехия
12
Футбол. Лига наций
11.10
Шотландия
Словакия
10
Футбол. Лига наций
11.10
Россия
Турция
11
Футбол. Лига наций
11.10
Сербия
Венгрия
01
Футбол. Лига наций
11.10
Греция
Молдавия
20
Футбол. Лига наций
11.10
Косово
Словения
01
Футбол. Лига наций
11.10
Босния и Герцеговина
Нидерланды
00
Футбол. Лига наций
11.10
Англия
Бельгия
21
Футбол. Лига наций
11.10
Хорватия
Швеция
21
Футбол. Лига наций
11.10
Норвегия
Румыния
40
Футбол. Лига наций
11.10
Финляндия
Болгария
20
Футбол. Лига наций
11.10
Армения
Грузия
22
Футбол. Лига наций
11.10
Эстония
Македония
33
Футбол. Лига наций
11.10
Литва
Беларусь
22
Футбол. Лига наций
11.10
Ирландия
Уэльс
00
Футбол. Лига наций
11.10
Казахстан
Албания
00
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
00:20 (мск), источник: ТАСС

Французы и португальцы не забили голов в матче футбольной Лиги наций

ТАСС, 11 октября. Сборная Франции на своем поле сыграла вничью с командой Португалии в третьем туре группового этапа футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Наверх
Источник: AFP 2020

Обе сборные ни разу не проигрывали в текущем турнире, одержав ранее две победы. В другом матче группы хорваты обыграли шведов со счетом 2:1, в составе победителей отличился полузащитник ЦСКА Никола Влашич, у проигравших гол забил форвард «Краснодара» Маркус Берг.

Футбол

Лига наций A 2020/2021
14.10.2020, 21:45

Хорватия-Франция-

Сборная Португалии занимает первое место в группе 3 лиги А (семь очков), опережая французов по дополнительным показателям. На третьем месте располагаются хорваты (три очка), шведская команда проиграла все три матча.

В четвертом туре португальцы примут шведов, а французы в гостях сыграют с командой Хорватии. Обе игры пройдут 14 октября.

В матче группы 2 лиги А датчане крупно обыграли исландцев со счетом 3:0, а команды Италии и Польши разошлись миром в игре группы 1 (0:0).

Читайте также
Франция
0:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции
Надаль разгромил Джоковича и в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Трусова с падением победила на этапе Кубка России в Москве
Англичане одержали волевую победу над бельгийцами в Лиге наций
Хоккеист сборной России подписал контракт с клубом НХЛ
Соперники сборной России в Лиге наций венгры обыграли сербов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь