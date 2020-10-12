Французы и португальцы не забили голов в матче футбольной Лиги наций

Источник: AFP 2020

Обе сборные ни разу не проигрывали в текущем турнире, одержав ранее две победы. В другом матче группы хорваты обыграли шведов со счетом 2:1, в составе победителей отличился полузащитник ЦСКА Никола Влашич, у проигравших гол забил форвард «Краснодара» Маркус Берг.

Футбол Лига наций A 2020/2021 14.10.2020, 21:45 Хорватия - Франция -

Сборная Португалии занимает первое место в группе 3 лиги А (семь очков), опережая французов по дополнительным показателям. На третьем месте располагаются хорваты (три очка), шведская команда проиграла все три матча.

В четвертом туре португальцы примут шведов, а французы в гостях сыграют с командой Хорватии. Обе игры пройдут 14 октября.