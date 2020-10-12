Французы и португальцы не забили голов в матче футбольной Лиги наций
ТАСС, 11 октября. Сборная Франции на своем поле сыграла вничью с командой Португалии в третьем туре группового этапа футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0:0.
ТАСС, 11 октября. Сборная Франции на своем поле сыграла вничью с командой Португалии в третьем туре группового этапа футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Обе сборные ни разу не проигрывали в текущем турнире, одержав ранее две победы. В другом матче группы хорваты обыграли шведов со счетом 2:1, в составе победителей отличился полузащитник ЦСКА Никола Влашич, у проигравших гол забил форвард «Краснодара» Маркус Берг.
Сборная Португалии занимает первое место в группе 3 лиги А (семь очков), опережая французов по дополнительным показателям. На третьем месте располагаются хорваты (три очка), шведская команда проиграла все три матча.
В четвертом туре португальцы примут шведов, а французы в гостях сыграют с командой Хорватии. Обе игры пройдут 14 октября.
В матче группы 2 лиги А датчане крупно обыграли исландцев со счетом 3:0, а команды Италии и Польши разошлись миром в игре группы 1 (0:0).