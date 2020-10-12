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00:18 (мск), источник: ТАСС

Сборная Венгрии на выезде обыграла команду Сербии в матче Лиги наций

ТАСС, 11 октября. Венгерские футболисты обыграли сборную Сербии в третьем туре группы 3 лиги В Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч забил Норберт Кеньвеш (20-я минута).

В группе 3 также находятся команды России и Турции, который в параллельном матче сыграли вничью со счетом 1:1. В турнирной таблице лидирует российская команда (7 очков), вторыми идут венгры (6), третьими — турки (2), замыкают таблицу сербы (1). В четвертом туре сборная Венгрии сыграет 14 октября в Москве с командой России, турки в этот же день примут сербов.

Лига наций B 2020/2021
14.10.2020, 21:45

Турция-Сербия-

В матче группы 4 команды Ирландии и Уэльса сыграли вничью (0:0), финны обыграли сборную Болгарии (2:0). В первой группе норвежцы разгромили румын (4:0), а австрийцы оказались сильнее команды Северной Ирландии (1:0). В группе 2 чешская команда одолела израильскую (2:1), сборная Шотландии обыграла словаков (1:0).

Лига наций B 2020/2021
11.10.2020, 19:00

Норвегия4Румыния0

В лиге С в группе 2 вничью сыграли команды Армении и Грузии (2:2), как и сборные Эстонии и Северной Македонии (3:3). В четвертой группе команды Казахстана и Албании не смогли выявить победителя (0:0), белорусы и литовцы также сыграли вничью (2:2). Сборная Греции обыграла команду Молдавии (2:0) в матче группы 3, словенцы переиграли сборную Косова (1:0).

Лига наций C 2020/2021
11.10.2020, 19:00

Армения2Грузия2
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