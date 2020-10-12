Черчесов — о ничьей с Турцией, заменах Миранчука и Мостового, подготовке к Венгрии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча Лиги наций (1:1) ответил на вопросы журналистов.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча Лиги наций (1:1) ответил на вопросы журналистов.
О результате
— Думаю, что игра зрителям понравилась. Мы настраивались на победу, но надо быть объективным: ничья — закономерный результат. Обе команды играли на победу, но поделили очки.
Об уровне соперника
— Мы ожидали, что турки по сравнению с сентябрем прибавили. У них чемпионат стартовал. И в других странах тоже, где играют их футболисты. Матч с немцами (3:3) мое предположение подтвердил. Это другая команда по сравнению с тем, что было месяц назад. Мой коллега может ротировать состав. Играли 5 новых футболистов по сравнению с матчем с Германией. Они индивидуально сильны. А еще добавили в командной игре.
О двух разных таймах
— На таком уровне с командой Турции, у которой много хороших игроков, не удалось доминировать 90 минут и немцам. Нам бы хотелось. Но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили игру. Поэтому нам не удалось поддержать темп первого тайма.
О потерях в составе
— Если брать общие потери, то у нас нет и Баринова, и Головина, и Алексея Миранчука. Команда максимально хорошо на это отреагировала, была цельной. Вариативность замен по ходу игры уменьшается. Но мы сделали максимум, чтобы команда была сбалансирована.
Об обратной замене Мостового
— Это не часто случается. Дело не в его игре — он свою роль сыграл. Надо было усиливать середину. Это не относится к его игре. Тактическая замена. Неприятный момент, но…
О замене Миранчука
— Миранчук получил болезненный удар, когда забивал. Гематому увидели в перерыве. Ход игры показывал, что надо укреплять середину. Мы его поменяли. Он забил хороший гол, были великолепные моменты, были — не очень. Мы с ним об этом поговорили. Игра подсказывает определенные вещи делать — мы их и сделали.
О подготовке к Венгрии
— Нас не удивило, что они обыграли сербов (1:0 в гостях). Венгры и с нами были хорошо организованы. У нас в группе есть турнирная борьба. Следующая игра домашняя. Мы будем готовиться по своему графику. Здесь нет простора для маневра, так как матч через пару дней.
О зрителях на трибунах
— Есть с чем сравнить. Прошлый матч играли с Сербией — был пустой стадион. Это небо и земля. Абсолютно другая атмосфера. Спасибо болельщикам за поддержку. Футбол приобретает совсем другой вид.
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш был краток:
— Мы знали нашего соперника. Они играли в давление и длинный пас. Преимущество в первом тайме было у России. Нам не удалось быть такими же быстрыми. Но во втором тайме — наоборот. Мы контролировали мяч, забили гол. Были моменты. В итоге потеряли два очка. Наши ребята бились, действовали хорошо. Но и противник играл у себя дома, это сказалось. Мы проводили третий матч подряд на выезде — с этим связано много минусов. Если мы это преодолеем, то станем