Два разных тайма. Сборные России и Турции сыграли вничью в Лиге наций

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил заполнять трибуны на международных матчах на 30%. Домашний стадион столичного «Динамо» вмещает 25 716 человек, то есть встречу могли посетить примерно 7 700 человек. Сборная России провела первый официальный матч со зрителями с начала пандемии, игра с сербами (3:1) в сентябре прошла при пустых трибунах «ВТБ-Арены», встреча со шведами (1:2) трехдневной давности носила товарищеский характер.

«Прошлый матч мы играли с Сербией при пустом стадионе, это небо и земля, абсолютно другая атмосфера. Даже те семь тысяч, которые были, было слышно, спасибо им за поддержку», — сказал после матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России хорошо отреагировала на потери

Сборной России не удалось избежать проблем с составом. Из-за травм на сбор национальной команды не были вызваны Алексей Миранчук и Александр Головин. Еще перед товарищеским матчем со шведами Черчесову пришлось сделать замены: травмированных нападающего Федора Смолова и защитника Сергея Петрова заменили Николай Комличенко и Игорь Смольников.

Позднее из-за подозрения на коронавирус от сборной были отцеплены Маринато Гилерме, Георгий Джикия и Марио Фернандес.

На правом фланге обороны в матче с турецкой командой последнего заменил Вячеслав Караваев, игравший со шведами слева. На позицию левого защитника опустился Юрий Жирков, а правого полузащитника с первых минут играл Алексей Ионов. Также тренерский штаб внес еще три изменения в состав по сравнению с товарищеской игрой 8 октября. Вместо Сослана Джанаева в воротах с первых минут играл Антон Шунин, Илью Кутепова на позиции центрального защитника заменил Андрей Семенов, а Роман Зобнин в центре полузащиты заменил Юрия Газинского.

«Если брать общие потери, у нас нет и Баринова, и Головина, и Алексея Миранчука. Команда максимально хорошо на это отреагировала, была цельной. Вариативность замен по ходу игры уменьшается. Но мы сделали максимум, чтобы команда была сбалансирована», — отметил Черчесов.

Знакомый соперник

Сборная Турции хорошо известна российским футболистам и Черчесову. При нынешнем главном тренере россияне встретились с турками в пятый раз: две контрольные встречи завершились вничью, а в прошлом розыгрыше Лиги наций сборная России одержала две победы. Товарищеский матч именно против турецкой команды в конце августа 2016 года стал первым для Черчесова у руля российской сборной. Та встреча завершилась нулевой ничьей.

Всего же для россиян этот матч стал седьмым против сборной Турции, сборная России одержала четыре победы и трижды сыграла вничью. Перед успешным домашним чемпионатом мира сборная России также проводила товарищеский матч с турками (1:1). Он должен был состояться на арене в Петровском парке, но к тому моменту стадион еще не был готов, и игра прошла на «ВЭБ-Арене».

С момента последней личной встречи в Лиге наций сборная Турции существенно изменилась и прибавила. На пост главного тренера вместо бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу пришел авторитетный местный специалист Шенол Гюнеш, под руководством которого турки завоевали бронзовые медали на чемпионате мира 2002 года. При Гюнеше команда стала играть в более организованный футбол и сумела напрямую отобраться на чемпионат Европы.

Стартовый состав соперника российской сборной немного удивил. В нем не оказалось игроков английского «Лестера»: центрального защитника Чаглара Сёюнджю и игрока группы атаки Дженгиза Ундера. Из-за травмы игру пропустил другой центральный защитник — Каан Айхан.

Футболист объявил о травме в Instagram, чем был недоволен Гюнеш. Главный тренер турецкой сборной не хотел афишировать потерю футболиста перед игрой с россиянами и на пресс-конференции то ли в шутку, то ли всерьез отметил, что запретит игрокам пользоваться социальными сетями.

Разные таймы

С первых минут подопечные Черчесова бросились в атаку, но, несмотря на большое количество опасных моментов в первом тайме, забить сумели лишь однажды. На 28-й минуте после точного удара из пределов штрафной отличился Антон Миранчук, в комбинации приняли участие отдавший голевую передачу Роман Зобнин и Артем Дзюба, эффектно пропустивший мяч.

«Я считаю, дело в реализации моментов, мы провели хороший тайм. Не повезло где-то, это нормально, надо работать», — отметил позднее Миранчук.

После паузы тренерский штаб сборной Турции выпустил на поле Ундера, и инициатива сразу же перешла к гостям.

Турецкие футболисты создали два опасных момента, но в одном случае ворота россиян спасла штанга, а в другом Шунин перевел мяч на угловой. «Нам бы хотелось 90 минут доминировать, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру», — заявил Черчесов.

На 63-й минуте гости сравняли счет после подачи со штрафного: защитники российской сборной оставили без присмотра сразу двух турецких игроков, Мерих Демирал сбросил мяч Караману, который практически завел его в ворота. После этого прекрасным моментом не воспользовался Дзюба, пробив с близкого расстояния во вратаря, который до этого отразил и удар Андрея Мостового. Свои шансы имели и турки, но после сильного удара Ундера Шунин кончиками пальцев перевел мяч в перекладину, а удар Заки Челика с 10 метров оказался неточным.

«Думаю, игра зрителям понравилась, мы настраивались на победу, но надо быть объективным, ничья — закономерный результат. Обе команды играли на победу, поделили очки. Согласитесь, на таком уровне с командой Турции, у которой много хороших игроков, 90 минут доминировать не только нам, но и немцам не удалось», — подытожил Черчесов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e9e8e381a57b16453f2e" data-vnd="e9e8e381a57b16453f2e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e9e8e381a57b16453f2e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Соболев на поле не появился

Много вопросов вызвали замены Черчесова. На 59-й минуте Далера Кузяева заменил Денис Черышев, не имеющий игровой практики в «Валенсии». Полузащитник неудачно вошел в игру, совершив несколько потерь в простых ситуациях. При этом активными действиями у чужих ворот он не запомнился.

Спустя 10 минут Черчесов заменил Ионова и Миранчука на Газинского и Мостового. Болельщики же требовали выпустить на поле нападающего «Спартака» Александра Соболева, который забил мяч в игре со шведами. На последних минутах встречи главный тренер российской сборной фактически признал свою ошибку, заменив Мостового на Даниила Фомина, который дебютировал в составе национальной команды.

При этом Соболев на поле так и не появился. «Замена Миранчука не была плановой, когда он забил гол, он получил удар, видна была гематома в перерыве, поэтому мы его и поменяли. Он забил хороший гол, были великолепные моменты. Обратная замена Мостового связана с тем, что нам надо было усилить середину, это не относится к качеству его игры, тактическая замена, понятно, что это неприятно», — пояснил тренер.

Вопрос ТАСС о том, могут ли Соболев и Дзюба составить пару нападающих и почему форвард «Спартака» так и не появился на поле, был отклонен пресс-службой национальной команды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4v3UVpZLyIE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч с венграми станет определяющим

В другом матче группы команда Сербии проиграла на своем поле сборной Венгрии (0:1). Сборная России лидирует в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав 7 очков. Далее идут команды Венгрии (6), Турции (2) и Сербии (1).

В следующем туре российская команда на «ВТБ-Арене» примет сборную Венгрии 14 октября, игра начнется в 21:45 мск. Турки в тот же день сыграют дома со сборной Сербии.

«Нас не удивило, что венгры обыграли сербов. Они и с нами были хорошо организованы, в игре с болгарами тоже. Есть турнирная борьба в группе, следующий матч домашний, и он может многое определить. Мы будем готовиться по своему графику. Для маневра нет простора», — сказал Черчесов.