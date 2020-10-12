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13:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в полном составе проводит восстановительную тренировку

Сборная России по футболу в полном составе начала плановую подготовку к матчу Лиги наций с командой Венгрии, сообщили в пресс-службе сборной России.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье команда Станислава Черчесова в матче Лиги наций сыграла вничью с командой Турции — 1:1. В среду россияне также в Москве встретятся с венграми.

«Команда начала восстановительную тренировку, все 24 футболиста на месте. Но сейчас игроки получают дозированную нагрузку исходя от проведенного времени на поле в матче с турками. В общем, началась плановая подготовка к матчу с Венгрией, у команды рабочее настроение. Сегодня команда сдала очередной тест на коронавирус», — сообщили журналистам в пресс-службе сборной России.

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