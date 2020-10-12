Очередное тестирование не выявило заражение коронавирусом в сборной России по футболу

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«По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций, все результаты отрицательные», — говорится в сообщении.

Футбол Лига наций B 2020/2021 14.10.2020, 21:45 Россия - Венгрия -

Отмечается, что 24 игрока на базе сборной в Новогорске продолжают подготовку к матчу четвертого тура Лиги наций против команды Венгрии. Матч состоится 14 октября на «ВТБ-Арене» в Москве, начало — 21:45 мск.

Тесты на коронавирус голкипера Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии показали сомнительный результат на коронавирус 7 октября. Игроки были изолированы от основной команды. 10 октября стало известно, что по этой же причине изолирован защитник Марио Фернандес.