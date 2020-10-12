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23:13 (мск), источник: ТАСС

Очередное тестирование не выявило заражение коронавирусом в сборной России по футболу

ТАСС, 12 октября. Коронавирусная инфекция не выявлена среди представителей сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций, все результаты отрицательные», — говорится в сообщении.

Футбол

Лига наций B 2020/2021
14.10.2020, 21:45

Россия-Венгрия-

Отмечается, что 24 игрока на базе сборной в Новогорске продолжают подготовку к матчу четвертого тура Лиги наций против команды Венгрии. Матч состоится 14 октября на «ВТБ-Арене» в Москве, начало — 21:45 мск.

Тесты на коронавирус голкипера Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии показали сомнительный результат на коронавирус 7 октября. Игроки были изолированы от основной команды. 10 октября стало известно, что по этой же причине изолирован защитник Марио Фернандес.

Сборная России лидирует в турнирной таблице группы 3 лиги В, набрав семь очков, следом идут команды Венгрии (6), Турции (2) и Сербии (1).

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