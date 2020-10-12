Очередное тестирование не выявило заражение коронавирусом в сборной России по футболу
ТАСС, 12 октября. Коронавирусная инфекция не выявлена среди представителей сборной России по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 12 октября. Коронавирусная инфекция не выявлена среди представителей сборной России по футболу. Об этом сообщает
«По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций, все результаты отрицательные», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 игрока на базе сборной в Новогорске продолжают подготовку к матчу четвертого тура Лиги наций против команды Венгрии. Матч состоится 14 октября на «ВТБ-Арене» в Москве, начало — 21:45 мск.
Тесты на коронавирус голкипера Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии показали сомнительный результат на коронавирус 7 октября. Игроки были изолированы от основной команды. 10 октября стало известно, что по этой же причине изолирован защитник Марио Фернандес.
Сборная России лидирует в турнирной таблице группы 3 лиги В, набрав семь очков, следом идут команды Венгрии (6), Турции (2) и Сербии (1).