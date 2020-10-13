«Каждая команда будет играть на победу». Билек — о матче Лиги наций с Беларусью
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек на
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек на
По разным причинам из состава сборной Казахстана выбыли несколько игроков. Так, основной защитник Нуралы Алип заболел коронавирусом. Журналисты спросили Билека, почему вместо опытного Юрия Логвиненко был вызван Абилгазы.
«Султан — молодой футболист, который показывает уверенную игру. Он прогрессирует и способен стать одним из основных защитников команды. Что касается Логвиненко, то он долгое время не играл
Также чешский специалист сказал, что присутствие болельщиков станет для его команды проблемой.
«В Казахстане игры чемпионата проходят при пустых трибунах. На футболе должны присутствовать болельщики, ведь футболисты играют ради них. Что касается предстоящего матча, то игра будет сложной. Каждая команда будет играть на победу. Мы знаем силу соперников и хорошо изучили их», — сказал Билек.
Добавим, что Казахстан сыграет против Беларуси 14 октября. По времени