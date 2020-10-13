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13 октября, источник: Vesti.kz

«Каждая команда будет играть на победу». Билек — о матче Лиги наций с Беларусью

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Беларуси ответил на вопросы журналистов. Он объяснил, почему вызвал в команду молодого защитника «Тобола» Султана Абилгазы, и рассказал, что думает о сопернике, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: KFF.kz

По разным причинам из состава сборной Казахстана выбыли несколько игроков. Так, основной защитник Нуралы Алип заболел коронавирусом. Журналисты спросили Билека, почему вместо опытного Юрия Логвиненко был вызван Абилгазы.

«Султан — молодой футболист, который показывает уверенную игру. Он прогрессирует и способен стать одним из основных защитников команды. Что касается Логвиненко, то он долгое время не играл из-за травмы и постепенно набирает форму. Мы знаем, что он качественный и опытный защитник, и держим его в поле зрения. Вполне возможно, Юрий получит вызов в сборную уже в ближайших матчах. Также в Минск по семейным причинам не смог прилететь Максим Федин», — сказал Билек.

Также чешский специалист сказал, что присутствие болельщиков станет для его команды проблемой.

«В Казахстане игры чемпионата проходят при пустых трибунах. На футболе должны присутствовать болельщики, ведь футболисты играют ради них. Что касается предстоящего матча, то игра будет сложной. Каждая команда будет играть на победу. Мы знаем силу соперников и хорошо изучили их», — сказал Билек.

Добавим, что Казахстан сыграет против Беларуси 14 октября. По времени Нур-Султана игра начнется в ночь с 14 на 15 октября в 00:45.

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