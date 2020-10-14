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00:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная Украины по футболу дома обыграла испанцев в матче Лиги наций

ТАСС, 13 октября. Сборная Украины по футболу победила команду Испании в матче четвертого тура группы 4 лиги А Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч забил Виктор Цыганков (76-я минута).

В другом матче группы команды Германии и Швейцарии сыграли вничью со счетом 3:3.

Лига наций A 2020/2021
13.10.2020, 21:45

Германия3Швейцария3

В турнирной таблице группы на первом месте идут испанцы, набрав 7 очков. Второе место занимает команда Германии (6), на третьей строчке расположилась сборная Украины (6), швейцарцы с двумя очками в активе идут четвертыми. В пятом туре украинцы 14 ноября в гостях сыграют со сборной Германии, испанцы в этот же день на выезде встретятся с командой Швейцарии.

В группе 1 лиги С сборные Азербайджана и Кипра сыграли вничью со счетом 1:1, а команда Люксембурга на выезде одержала волевую победу над черногорцами (2:1).

Лига наций C 2020/2021
13.10.2020, 21:45

Черногория1Люксембург2

В группе 1 лиги D команда Мальты на выезде оказалась сильнее латвийцев (1:0), а сборная Фарерских остров обыграла команду Андорры (2:0). В группе 4 сборная Сан-Марино сыграла вничью с командой Лихтенштейна со счетом 0:0. Санмаринцы не уступили в официальном матче впервые с 2014 года, тогда в квалификации к чемпионату Европы — 2016 они разошлись миром с эстонцами (0:0).

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