Сборная Украины по футболу дома обыграла испанцев в матче Лиги наций
ТАСС, 13 октября. Сборная Украины по футболу победила команду Испании в матче четвертого тура группы 4 лиги А Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 13 октября. Сборная Украины по футболу победила команду Испании в матче четвертого тура группы 4 лиги А Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Виктор Цыганков (76-я минута).
В другом матче группы команды Германии и Швейцарии сыграли вничью со счетом 3:3.
В турнирной таблице группы на первом месте идут испанцы, набрав 7 очков. Второе место занимает команда Германии (6), на третьей строчке расположилась сборная Украины (6), швейцарцы с двумя очками в активе идут четвертыми. В пятом туре украинцы 14 ноября в гостях сыграют со сборной Германии, испанцы в этот же день на выезде встретятся с командой Швейцарии.
В группе 1 лиги С сборные Азербайджана и Кипра сыграли вничью со счетом 1:1, а команда Люксембурга на выезде одержала волевую победу над черногорцами (2:1).
В группе 1 лиги D команда Мальты на выезде оказалась сильнее латвийцев (1:0), а сборная Фарерских остров обыграла команду Андорры (2:0). В группе 4 сборная