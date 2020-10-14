Сборная Украины по футболу дома обыграла испанцев в матче Лиги наций

Источник: AFP 2020

Единственный мяч забил Виктор Цыганков (76-я минута).

В другом матче группы команды Германии и Швейцарии сыграли вничью со счетом 3:3.

Лига наций A 2020/2021 13.10.2020, 21:45 Германия 3 Швейцария 3

В турнирной таблице группы на первом месте идут испанцы, набрав 7 очков. Второе место занимает команда Германии (6), на третьей строчке расположилась сборная Украины (6), швейцарцы с двумя очками в активе идут четвертыми. В пятом туре украинцы 14 ноября в гостях сыграют со сборной Германии, испанцы в этот же день на выезде встретятся с командой Швейцарии.

В группе 1 лиги С сборные Азербайджана и Кипра сыграли вничью со счетом 1:1, а команда Люксембурга на выезде одержала волевую победу над черногорцами (2:1).

Лига наций C 2020/2021 13.10.2020, 21:45 Черногория 1 Люксембург 2