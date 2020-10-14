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09:32 (мск), источник: Sport24

Украина грохнула Испанию! У Шевченко вылетели 12 игроков, после 1:7 от Франции прошло меньше недели

У Де Хеа новый привоз.

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Лига наций продолжают шокировать: во вторник, пока Германия цеплялась за 3:3 против Швейцарии, Мальта уничтожала Латвию, а Сан-Марино прерывала шестилетнюю серию из поражений, Украина сотворила главную сенсацию турнира, обыграв Испанию.

Эту паузу на матчи сборных Андрей Шевченко запомнит надолго. Перед товарищеской игрой с Францией коронавирус выкосил большую часть основы, включая трех вратарей. Так в заявку попал 45-летний Шовковский, завершивший карьеру четыре года назад.

Выпускать Шовковского не пришлось, но и без него Украине досталось по полной — Франция вколотила семь мячей и зафиксировала самое крупное поражение в истории украинской команды. «Мы вызывали практически молодежную сборную. Очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить», — признал Шевченко.

Через три дня Украина проиграла Германии (на этот раз не так крупно — 1:2) и установила новый антирекорд: впервые с Евро-2016 команда уступила в трех матчах подряд — Испании, Франции и Германии. Общий счет — 2:13.

К новой встрече с испанцами Шевченко не досчитался уже 12 игроков — из-за коронавируса и дисквалификаций. Состав сборной Украины на матч Лиги наций выглядел так:

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Луис Энрике выставил основную обойму. И сгорел 0:1 — благодаря классной игре банде Шевченко и этой ошибки Де Хеа, который пополнил коллекцию ляпов 2020-го.

— В Испании люди привыкли обвинять Давида Де Хеа. Если на него обрушатся с критикой и на этот раз, то можно будет выключать свет и сдаваться, — предупредил Луис Энрике. — За карьеру я проиграл много таких матчей, но я остался доволен отношением моих парней к игре, и в целом, мне понравилось то, что я сегодня увидел. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить. К тому же мы все 90 минут превосходили соперника, который старался лишить нас пространства и перекрывать все наши передачи.

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Испания впервые проиграла Украине и во второй раз в истории уступила команде с постсоветского пространства — четыре года назад испанцев обыграла Грузия (1:0).

Испания не побеждает на выезде на протяжении пяти матчей. Последний раз такая серия случалась в начале 90-х — с 1990 по 1993 год команда не выигрывала в гостях на протяжении семи встреч.

Мне сегодня нет смысла говорить. Ребята все сказали своим отношением — это их победа. Только их. Мы сейчас не в состоянии конкурировать с Испанией кадрово. Но мы хотели выиграть и выиграли.
Андрей Шевченко — после победы над Испанией
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Украина
1:0
Первый тайм: 0:0
Испания
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