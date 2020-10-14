«Достаточно крепкая команда». Главный тренер Беларуси оценил сборную Казахстана перед матчем в Лиге наций

Источник: РИА "Новости"

Перед матчем 4-го тура против Казахстана Мархель ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции. Так у специалиста спросили насколько изменилась сборная Казахстана по сравнению с предыдущей игрой месяц назад.

«Вдаваться в тактические нюансы нет смысла. Единственное — отмечу, что эта команда достаточно крепкая. Мы к каждому противнику относимся с уважением. Каждая игра для нас как новое сражение. Понимаем, насколько важен грядущий матч. Будем отдавать на поле все силы, чтобы победить» — сказал Мархель.

После трех туров в группе, где помимо Казахстана и Беларуси играют Литва и Албания сложилась интересная ситуация — все команды набрали по четыре очка. Наставник белорусской сборной, считает что его подопечные вправе претендовать на первую строчку.

«В принципе считаю, что все соперники равны. Единственное — по прошествии отрезка выделил бы индивидуальное мастерство футболистов сборной Албании. Впрочем, считаю, мы все равно вправе рассчитывать на первое место в нашей группе. Будем прилагать для этого все усилия» — ответил тренер.

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Также в составе Беларуси есть кадровые потери.

«Отдельные потери есть. Отсутствует, но планово, Александр Мартынович. У нас еще до сбора была договоренность, что он проведет две игры и возвратится в расположение клуба. Мы ему пошли навстречу. Плюс по причине травмы выбыл Николай Сигневич. Он также не сможет помочь в среду. Все остальные живы и здоровы. Надеюсь, в порядке будет и Макс Бордачев» — приводит слова наставника Pressball.by.

Добавим, что три дня назад Беларусь сыграла вничью с Литвой — 3:3, а сборная Казахстана также разошлась миром с Албанией. Матчи между Беларусью и Казахстаном пройдет в ночь с 14 на 15 октября, начало встречи в 00:45.