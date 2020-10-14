Важный матч для России. Кто сыграет с Венгрией
Выбрали состав сборной России на очередной матч в Лиге наций.
Выбрали состав сборной России на очередной матч в Лиге наций.
Наталья Юрина
Радостная по нынешним временам новость пришла из сборной России во вторник, 12 октября. Тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными у всех членов национальной команды. Ранее Станислав Черчесов уже потерял троих — Гильерме, Джикию и Фернандеса —
Значит, должны играть сильнейшие. И выбор Черчесову предстоит сложный, учитывая коронавирусные потери, а еще — физическую готовность футболистов. Думаю, вы заметили, как устали многие игроки сборной во втором тайме матча с Турцией. Отсюда — рваная оборона, редкие контратаки и еле удержанная ничья.
Пройдемся по возможному составу на Венгрию, понимая, что обладатели подозрительных тестов в этой встрече участия не примут. Значит, минус голкипер, а еще — основные центральный и правый защитники.
Думаю, вся Россия (кроме, может быть, болельщиков «Динамо» и лично Шунина) хочет увидеть в воротах новичка основной сборной Сафонова. Более того, почему бы Матвея не наиграть на перспективу Евро-2020? У молодежки — достойнейшая альтернатива в лице Максименко. А в главной команде — ротация, да еще и с вратарскими ошибками в последних встречах. Вспомните матчи «Краснодара» и ПАОК в отборе Лиги чемпионов.
Ясно, что выйдет Кудряшов: о его переходе с левого фланга в центр Черчесов отдельно упомянул на предматчевой
Черчесова отдельно спросили про готовность Жиркова. Человеку 37 лет, а он носится по флангу. Станислав Саламович оказался краток (как показалось, даже чуть раздражен): «Юра готов на 90 минут». Поэтому с левым защитником вопросов нет. Впрочем, как и с правым: Караваев пользуется возможностью выходить на родном фланге в отсутствии Мариу.
Нет сомнений и в опорной зоне. Здесь вам и Зобнин, прокачавший атакующие навыки при Доменико Тедеско. Отсюда — такие ассисты, как на Антона Миранчука в игре с Турцией. И Оздоев, поднявший уровень в «Зените» рядом с Барриосом. Главное, что они сочетаемы: то один поднимается в прессинг, то другой. И такая же ситуация — с помощью центральным защитникам.
Очень важная позиция — левый вингер. Особенно с Жирковым в роли крайнего защитника. Юрию надо помогать — об этом кричали Черышеву с бровки представители тренерского штаба во время матча с Турцией. Возможно, этим и был недоволен Черчесов, отдельно упомянувший о разговоре с Денисом после игры. Соперник выпустил скоростного Юндера, а Жиркова оставили в одиночестве:
Пусть Миранчук и говорит, что не чувствует себя лидером сборной,
Одни жаждут Соболева, другие очарованы Дзюбой. Понятно, что с первых минут на поле появится Артем — таково тренерское видение. А вот второй тайм матча с Турцией показал, что ротация на этой позиции необходима — пусть и прямо по ходу встречи. Дзюба был одним из тех, кто, очевидно, устал. Сказывается и возраст, и габариты, и значительный объем работы без мяча. Почему бы не выпустить Соболева или Комличенко хотя бы на один тайм?
С одной стороны, подпортивший тактическую вариативность коронавирус. С другой, необходимость побеждать прямого конкурента за первое место в группе. Условия — тяжелые. Ресурсы — усталые. Однако — надо!