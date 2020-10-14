Важный матч для России. Кто сыграет с Венгрией

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Наталья Юрина

Радостная по нынешним временам новость пришла из сборной России во вторник, 12 октября. Тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными у всех членов национальной команды. Ранее Станислав Черчесов уже потерял троих — Гильерме, Джикию и Фернандеса — из-за подозрительных результатов анализов.

Заключительный матч мини-цикла Россия проводит с Венгрией. Его значимость велика: как с точки зрения турнирных задач в Лиге наций (у соперника всего на одно очко меньше), так и с позиции рейтинга ФИФА.

Значит, должны играть сильнейшие. И выбор Черчесову предстоит сложный, учитывая коронавирусные потери, а еще — физическую готовность футболистов. Думаю, вы заметили, как устали многие игроки сборной во втором тайме матча с Турцией. Отсюда — рваная оборона, редкие контратаки и еле удержанная ничья.

Пройдемся по возможному составу на Венгрию, понимая, что обладатели подозрительных тестов в этой встрече участия не примут. Значит, минус голкипер, а еще — основные центральный и правый защитники.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3ewY1VK6hoo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Думаю, вся Россия (кроме, может быть, болельщиков «Динамо» и лично Шунина) хочет увидеть в воротах новичка основной сборной Сафонова. Более того, почему бы Матвея не наиграть на перспективу Евро-2020? У молодежки — достойнейшая альтернатива в лице Максименко. А в главной команде — ротация, да еще и с вратарскими ошибками в последних встречах. Вспомните матчи «Краснодара» и ПАОК в отборе Лиги чемпионов. По-моему, самым уверенным в себе среди «быков» был именно Сафонов, хотя ему и досталось: пенальти, спасения во время навалов соперника. Раз уж со Швецией и Турцией в воротах стояли разные голкиперы, почему бы не дать шанс Матвею?

Про пару центральных защитников говорить страшно. Может быть, Джикия и понизил бы градус тревоги, но не слишком сильно. Второго-то нет.

Ясно, что выйдет Кудряшов: о его переходе с левого фланга в центр Черчесов отдельно упомянул на предматчевой пресс-конференции. И не менее очевидно, что в пару к нему добавится Семенов. Опыт есть, а все остальное — по ситуации. Конечно, хотелось бы увидеть новичка Жирова, но в центре обороны обычно не экспериментируют.

Черчесова отдельно спросили про готовность Жиркова. Человеку 37 лет, а он носится по флангу. Станислав Саламович оказался краток (как показалось, даже чуть раздражен): «Юра готов на 90 минут». Поэтому с левым защитником вопросов нет. Впрочем, как и с правым: Караваев пользуется возможностью выходить на родном фланге в отсутствии Мариу.

Нет сомнений и в опорной зоне. Здесь вам и Зобнин, прокачавший атакующие навыки при Доменико Тедеско. Отсюда — такие ассисты, как на Антона Миранчука в игре с Турцией. И Оздоев, поднявший уровень в «Зените» рядом с Барриосом. Главное, что они сочетаемы: то один поднимается в прессинг, то другой. И такая же ситуация — с помощью центральным защитникам.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Россия проиграла Швеции

Очень важная позиция — левый вингер. Особенно с Жирковым в роли крайнего защитника. Юрию надо помогать — об этом кричали Черышеву с бровки представители тренерского штаба во время матча с Турцией. Возможно, этим и был недоволен Черчесов, отдельно упомянувший о разговоре с Денисом после игры. Соперник выпустил скоростного Юндера, а Жиркова оставили в одиночестве: Черышев-то больше про атаку, кроссы в штрафную и смещения под удар. Поэтому, вероятно, сыграет Кузяев. Справа — Ионов: здесь Черчесов консервативен. И заслуженно: Алексей очень хорош в прессинге — одной из ключевых черт нынешней сборной России.

Пусть Миранчук и говорит, что не чувствует себя лидером сборной, что-то такое в нем просыпается. Голы, уверенность в ударе, грамотный выбор позиции. Антон максимально использует свой шанс, пока брат и Головин восстанавливаются после травм. За это ему — респект и заслуженное место в старте.

Если в ситуации с Сафоновым позиция болельщиков практически однозначна, то в случае с центрфорвардом — двояка.

Одни жаждут Соболева, другие очарованы Дзюбой. Понятно, что с первых минут на поле появится Артем — таково тренерское видение. А вот второй тайм матча с Турцией показал, что ротация на этой позиции необходима — пусть и прямо по ходу встречи. Дзюба был одним из тех, кто, очевидно, устал. Сказывается и возраст, и габариты, и значительный объем работы без мяча. Почему бы не выпустить Соболева или Комличенко хотя бы на один тайм?

С одной стороны, подпортивший тактическую вариативность коронавирус. С другой, необходимость побеждать прямого конкурента за первое место в группе. Условия — тяжелые. Ресурсы — усталые. Однако — надо!