Англия — Дания: составы команд на матч Лиги наций
Стали известны составы сборных Англии и Дании на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Стали известны составы сборных Англии и Дании на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Англия: Пикфорд, Джеймс, Уолкер, Коди, Магуйар,
Запасные: Дин Хендерсон, Поуп,
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Васс, Хёйбьерг, Эриксен, Делейни, Поульсен, Брайтвайт, Дольберг, Сков.
Запасные: Хансен, Лоссль, Далсгор, Йоргенсен, Мехле, Вестергор, Биллинг, Йенсен, Систо, Гиткьяер, Винд.
Обслужит матч испанская бригада арбитров под руководством Хесуса Хиля Мансано, ассистировать будут судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный судья — Хуан Мунуэра.