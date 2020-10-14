Ловрен, Влашич, Уремович — в стартовом составе Хорватии на матч с Францией

Сборная Хорватии набрала 3 очка в трёх турах Лиги наций и занимает третье место в таблице группы 3 лиги А. Хорваты проиграли Португалии (1:4) и Франции (2:4) и обыграли Швецию (2:1). Французская сборная (7) сыграла вничью с португальцами (0:0), победила шведов (1:0) и хорватов (4:2) и располагается на втором месте в таблице.