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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловрен, Влашич, Уремович — в стартовом составе Хорватии на матч с Францией

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Франции на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА.

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Источник: AP 2020

Хорватия: Ливакович, Уремович, Вида, Ловрен, Баришич, Модрич, Влашич, Пашалич, Бадель, Перишич, Петкович.

Футбол

Лига наций A 2020/2021
14.10.2020, 21:45

Хорватия0Франция1

Запасные: Грбич, Слуга, Чалета-Цар, Брекало, Ковачич, Крамарич, Чолак, Будимир, Брадарич, Рог, Оршич, Мелняк.

Франция: Льорис, Варан, Лангле, Динь, Ф. Менди, Рабьо, Толиссо, Н’Зонзи, Гризманн, Марсьяль, Мбаппе.

Запасные: Манданда, Эрнандес, Меньян, Павар, Кимпембе, Погба, Жиру, Коман, Ауар, Камавинджа, Зума, Бен-Йеддер.

Сборная Хорватии набрала 3 очка в трёх турах Лиги наций и занимает третье место в таблице группы 3 лиги А. Хорваты проиграли Португалии (1:4) и Франции (2:4) и обыграли Швецию (2:1). Французская сборная (7) сыграла вничью с португальцами (0:0), победила шведов (1:0) и хорватов (4:2) и располагается на втором месте в таблице.

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