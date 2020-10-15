Сборная России по футболу сыграла вничью с венграми в четвертом туре Лиги наций

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Защитник сборной России Игорь Смольников провел 30-й матч за национальную команду.

Сборная России сыграла седьмой матч против команды Венгрии. Россияне одержали пять побед, еще две встречи завершились ничейным результатом. Сборные СССР и Венгрии встречались 26 раз: 13 побед осталось за советской командой, шесть — за венгерской, еще семь встреч завершились вничью. В первом матче группового этапа Лиги наций, который прошел в Будапеште 6 сентября, победу одержала российская команда (3:2).

Команда России забивала 14 матчей подряд и не смогла отличиться впервые с 20 ноября 2018 года. Тогда россияне проиграли в гостях шведам со счетом 0:2 также в матче Лиги наций. Последний раз сборная России дома сыграла со счетом 0:0 также против сборной Швеции в игре Лиги наций 11 октября 2018 года.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qenfZUbAmsA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче группы 3 лиги В сборная Сербии на выезде сыграла вничью с командой Турции со счетом 2:2. Сборная России продолжает лидировать в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в четырех матчах. Команда Венгрии занимает второе место, имея в активе семь очков в четырех встречах, далее идут турки (3) и сербы (2).

В следующем туре подопечные Станислава Черчесова в гостях встретятся с командой Турции 15 ноября. Венгры в этот же день примут сборную Сербии. Тремя днями ранее на домашнем поле венгры встретятся с исландцами, а сербы — с шотландцами в финальных матчах плей-офф за путевки на чемпионат Европы.

Ход матча

Перед матчем болельщиков разогревал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. Именитый голкипер уже давно сменил вратарскую площадь на место у диджейского пульта, владение которым он и продемонстрировал на динамовском стадионе. Как и в матче против сборной Турции, состав сборной России объявили победители конкурса юного диктора, учрежденного Российским футбольным союзом (РФС).

Коронавирус подготовке российской команды к матчу больше не помешал, участие в матче не смогли принять вратарь Маринато Гилерме, защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес, которые были изолированы из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус еще перед предыдущими матчами. У венгров же из-за заражения коронавирусом команде не смогли помочь основной голкипер Петер Гулачи и полузащитник Доминик Собослаи, досрочно расположение команды был вынужден покинуть полузащитник немецкого «Фрайбурга» Роланд Шаллаи.

Гулачи заменил Денеш Дибус, представляющий чемпиона Венгрии двух последних лет «Ференцварош». Именно у его ворот на десятой минуте был создан первый опасный момент в матче: Магомед Оздоев получил возможность нанести опасный удар из пределов штрафной, однако вместо этого прострелил на Артема Дзюбу. Мяч до форварда не дошел, его перехватил защитник венгерской команды Вилли Орбан.

Российская команда большую часть тайма владела игровым преимуществом, искала подходы к воротам преимущественно за счет быстрого короткого паса, однако довести дело до опасных ударов по воротам не получилось. За минуту до перерыва Ионов все же сумел найти свободную зону в обороне соперника, на скорости ворвался в штрафную, отдал пас на Дзюбу, которому игроки обороны вновь не позволили нанести акцентированный удар по воротам.

После перерыва расклад сил на поле не поменялся: российская команда продолжала активно действовать на половине поля соперника. С 50-й по 60-ю минуты российская команда создала сразу три хороших момента: в первом Дзюба все же сумел нанести удар из штрафной, который парировал Дибус, во втором венгерский защитник снял мяч с ноги Антона Миранчука, который тот оказался в убойной позиции, в третьем выстрел Ионова с линии штрафной угодил в перекладину.

В этот же отрезок Черчесов произвел две замены в полузащите: Далера Кузяева и Антона Миранчука заменили Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев. В следующую десятиминутку он еще раз обновил состав: вместо Юрия Жиркова вышел Вячеслав Караваев, Алексея Ионова заменил Юрий Газинский. Это позволило на время ускорить игру команды, что, впрочем, не помешало венгерской команде продолжать уверенно обороняться.

Последнюю замену главный тренер россиян использовал, выпустив на поле второго форварда: вместо Оздоева появился недавний дебютант сборной Александр Соболев. До конца матча он отметился несколькими полезными действиями, однако российской сборной так и не удалось распечатать ворота гостей, из-за чего прервалась ее голевая серия из 14 матчей.