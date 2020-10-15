Италия упустила победу над Нидерландами

На 16-й минуте счёт открыл Лоренцо Пеллегрини. Барелла исполнил классную передачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Пеллегрини выбежал один на один и уверенно пробил в угол ворот. На 25-й минуте встречи счёт сравнял Донни ван де Бек. После прострела с левого фланга Мемфис Депай пробил из центра штрафной низом прямо в ван де Бека, после чего тот подхватил мяч и выстрелил с линии вратарской под перекладину ворот.