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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия упустила победу над Нидерландами

В матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сборная Италии сыграла вничью с национальной командой Нидерландов.

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Источник: AFP 2020

Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:1.

На 16-й минуте счёт открыл Лоренцо Пеллегрини. Барелла исполнил классную передачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Пеллегрини выбежал один на один и уверенно пробил в угол ворот. На 25-й минуте встречи счёт сравнял Донни ван де Бек. После прострела с левого фланга Мемфис Депай пробил из центра штрафной низом прямо в ван де Бека, после чего тот подхватил мяч и выстрелил с линии вратарской под перекладину ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итальянская команда, набрав 6 очков в 4 матчах, занимает второе место в группе 1 лиги А. Сборная Нидерландов (5) — на третьем месте.

Италия
1:1
Первый тайм: 1:1
Нидерланды
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