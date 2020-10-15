Сборные Турции и Сербии сыграли вничью в матче Лиги наций
ТАСС, 14 октября. Команда Турции по футболу сыграла вничью со сборной Сербии со счетом 2:2 в домашнем матче четвертого тура группы 3 дивизиона В Лиги наций.
ТАСС, 14 октября. Команда Турции по футболу сыграла вничью со сборной Сербии со счетом 2:2 в домашнем матче четвертого тура группы 3 дивизиона В Лиги наций.
Забитыми мячами в составе Сербии отметились Сергей
В другом матче группы сборная России сыграла вничью с венграми со счетом 0:0.
В турнирной таблице группы 3 лидируют россияне, набрав 8 очков, далее идут венгры (7), турки (3) и сербы (2). В пятом туре сборная Сербии 15 ноября на выезде сыграет с венграми, а турки в этот же день примут российскую команду.
В группе 4 сборная Финляндии обыграла ирландцев со счетом 1:0, валлийцы на выезде оказались сильнее болгар (1:0). В группе 1 сборная Норвегии победила команду Северной Ирландии (1:0), а австрийцы обыграли румын (1:0). Сборная Израиля в игре группы 2 одержала волевую победу над командой Словакии (3:2), уступая после первого тайма со счетом 0:2, шотландцы оказались сильнее чехов (1:0).
В группе 4 дивизиона С сборные Литвы и Албании разошлись миром со счетом 0:0, а белорусы обыграли команду Казахстана (2:0). В группе 3 команды Греции и Косова не смогли определить победителя (0:0), команда Словении на выезде разгромила команду Молдавии (4:0). В группе 2 сборная Северной Македонии сыграла вничью с грузинами (1:1), с таким же счетом закончился матч сборных Эстонии и Армении.