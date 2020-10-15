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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Дании победила команду Англии в матче Лиге наций

ЕВРО-2020. Сборная Дании по футболу на выезде победила команду Англии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

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Источник: AFP 2020

Встреча второй группы Лиги A, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0. Голом на 35-й минуте с пенальти отметился Кристиан Эриксен. Сборная Англии играла вдесятером с 32-й минуты после удаления Харри Магуайра.

В другом матче группы сборная Бельгии победила команду Исландии — 2:1. После четырех туров лидируют в квартете с девятью очками бельгийцы. Второе место делят датчане и англичане (по семь баллов), таблицу замыкают исландцы без набранных очков.

Сборные Дании, Бельгии и России выступят на ЕВРО-2020 в группе B, в которую также входит команда Финляндии. Встреча Дания — Россия состоится в Копенгагене 21 июня, матч Россия — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня.

Англия
0:1
Первый тайм: 0:1
Дания
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