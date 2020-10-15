Сборная Казахстана снова проиграла Беларуси и лишилась лидерства в группе Лиги наций

Источник: Reuters

Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Беларуси в четвертом туре группового раунда Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 4 лиги С, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме Евгений Яблонский вывел белорусов перед, а точку в матче на третьей компенсированной минуте поставил Роман Юзепчук.

Таким образом, подопечные Михала Билека во второй раз проиграли Беларуси, которая с семью очками вышла на первое место в группе. Казахстан же с четырьмя баллами теперь замыкает квартет.