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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России так и не выиграла дома в октябре. Лидерство в группе — под угрозой

Ещё и результативная серия прервалась.

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Сборная России сохранила лидерство в Лиге наций, сыграв вничью со своим главным конкурентом Венгрией. Команда Станислава Черчесова по-прежнему опережает венгров на одно очко. Но календарь на финише непростой. Наши уже провели все домашние матчи, поэтому завершат розыгрыш встречами в гостях с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Венгрия, напротив, играет дома и с Сербией (15-го), и с Турцией (18-го). Сборная России прервала результативную серию из 14 матчей, не сумев забить впервые с ноября 2018 года.

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Главные события матча Россия — Венгрия

— Черчесов сделал только одно изменение в основе сборной России по сравнению с матчем с Турцией. На правом фланге обороны тренер предпочёл Игоря Смольникова, а не Вячеслава Караваева. Интересно, что летом Смольников ушёл в «Краснодар», проиграв Караваеву конкуренцию за место в составе «Зенита».

— Венгры сыграли без основного вратаря Петера Гулачи из «РБ Лейпциг» и самой яркой молодой звезды команды Доминика Собослаи. Полузащитник сел на карантин, так как контактировал с заболевшим коронавирусом. К слову, осенью Собослаи всё-таки должен приехать в Россию, ведь он выступает за «Ред Булл Зальцбург» — соперника «Локомотива» в Лиге чемпионов.

— Венгры удивили, сыграв с первых минут так, как обычно начинает сборная России. Команда итальянца Марко Росси высоко держала линии, достаточно агрессивно прессинговала. Форварды Неманья Николич и Адам Салаи мешали постоянным давлением спокойно распоряжаться мячом нашим центральным защитникам, а их партнёры забирали подборы. Сами венгры хорошо двигали мяч, наши за ними не всегда успевали — фолили. Центральный защитник Вилли Орбан и центрхав Давид Шигер запутывали игроков сборной России сменами позиций. До перерыва хозяева нарушили правила 12 раз, тогда как гости только семь.

— Сборной России в первом тайме не хватало быстрых, нестандартных действий в атаке. Далер Кузяев, кажется, не успел восстановиться — сказывается недостаток готовности. Антон Миранчук страдал без свободного пространства. Наши отыскали только одно слабое место в обороне соперника. Смольников своими рывками по правому флангу создавал преимущество в этой зоне, а Филип Холендер (вообще-то атакующий игрок, который вынужден был закрывать у венгров всю бровку) плохо справлялся с оборонительными обязанностями. Плюс включался Магомед Оздоев. Именно он имел лучший момент на 10-й минуте, однако вместо удара зачем-то прострелил вдоль ворот на закрытого Артёма Дзюбу. Настоящий форвард обязательно пробил бы из такой позиции.

— После первого тайма команда Черчесова уступала по ударам — 1:4 (в створ — 0:0). Неплохой отрезок сборная России выдала перед перерывом, когда венгры подустали и уже с трудом сдерживали Дзюбу. Кстати, для центрфорварда сегодняшний матч стал девятнадцатым в качестве капитана национальной команды. Он догнал по этому показателю Игоря Акинфеева и Романа Широкова. Лидер — Виктор Онопко (86 матчей).

— Две замены, которые напрашивались ещё после перерыва, Черчесов сделал только на 55-й минуте. Вместо Кузяева выпустил Андрея Мостового, показав, что доверяет молодому зенитовцу, несмотря на обратную замену в матче с Турцией. Вместо Миранчука — спартаковца Зелимхана Бакаева. До этого в начале второго тайма тренер с какой-то целью поменял местами атакующих полузащитников. Как только вышли свежие игроки, Ионов получил супермомент. Пробил с подбора в перекладину, после чего венграм повезло с рикошетом. Как жаль, что мяч приземлился не за линией ворот!

— На сей раз сборная России в отличие от предыдущих матчей вторую половину провела лучше, чем первую. На это повлияла в том числе и стратегия венгров на игру. Потратив слишком много энергии, они откровенно устали. Команда Росси уже кое-как двигалась вперёд, дымя словно старый венгерский «Икарус». Стало меньше предложений для передач и больше ошибок, гости опаздывали в обороне.

— Статистика ударов во втором тайме отразила преимущество хозяев — 7:2 (в створ — 1:0). Сборная России завершала встречу с парой Дзюба — Соболев, но этот ход не усилил давление на ворота Денеша Дибуша. Нападающим ещё нужно улучшать взаимопонимание на поле, а команде подготовиться через тренировки к игре с двумя «столбами».

Анатолий Романов

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Венгрия
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