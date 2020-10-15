Жота идеально заменил Роналду, голы-красавцы Влашича и Кварацхелии не помогли их сборным

Источник: Спорт-Экспресс

Первый гол при де Буре

Дивизион А

Группа 1. Италия — Голландия — 1:1 (Пеллегрини, 16 — ван де Бек, 25). Польша — Босния — 3:0 (Левандовски, 40, 52. Линетти, 45+1)

При Роналде Кумане Голландия расцвела, но сейчас в ее перспективах все больше сомнений. Возглавивший оранжевых Франк де Бур когда-то здорово начинал тренерскую карьеру в «Аяксе», после чего провалился в «Интере», «Кристал Пэлас» и даже в «Атланте Юнайтед», хотя принял американскую команду в ранге действующего чемпиона МЛС. В сборной он начал работу с двух безголевых матчей, повторив путь, по которому прошли провалившиеся в итоге Данни Блинд и Гус Хиддинк. Теперь же де Бур стал третьим в истории страны тренером, который не выиграл ни одной из трех дебютных встреч.

С другой стороны, голландцы наконец-то забили, причем для быстро сориентировавшегося в штрафной ван де Бека этот мяч стал первым на таком уровне. Так гости ответили на провал обороны, которым воспользовался открывший счет Пеллегрини, которого Роберто Манчини снова использовал на левом краю атакующей тройки. Пожалуй, эту ничью, благодаря которой домашняя беспроигрышная серия итальянцев достигла 23 матчей, можно занести голландцам в актив. Хотя им откровенно повезло, когда при выходе один на один удар пришелся точно в Силлессена.

Этому эпизоду точно обрадовались в Польше, которая сместила «Скуадру адзурру» с первого места. Крупная победа над боснийцами — итог вдохновенной игры Левандовски. В дебюте он поспособствовал удалению соперника, после чего отметился попаданием в штангу и промахом из убойной ситуации, но в итоге забил два мяча и выдал классную голевую передачу на Линетти.

Лукаку вернул Бельгии лидерство

Группа 2. Англия — Дания — 0:1 (Эриксен, 35, с пенальти).

Исландия — Бельгия — 1:2 (Севарссон, 17 — Лукаку, 9, 38, с пенальти)

Гарет Саутгейт продолжает смело варьировать состав. В этот раз в основе «трех львов» дебютировал защитник «Челси» Джеймс, однако чистоту эксперимента испортил удаленный уже на 30-й минуте Магуайр. И практически сразу Эриксен реализовал пенальти, причем для него, как и для Кьера, это была 100-я игра за Данию.

Когда Шмайхель невероятным образом среагировал на удар Маунта с нескольких метров, стало понятно, что продолжится одна давняя традиция. Дело в том, что все семь матчей Англии и Дании на «Уэмбли» завершились со счетом 1:0, и в данном случае результат оказался в пользу вернувшейся на первое место Бельгии.

Главной движущей силой «красных дьяволов» ожидаемо стал Лукаку, у которого в 44 последних матчах за сборную набралось 43 гола! Обыгранная бельгийцами Исландия — единственная команда, которая не набрала за две Лиги наций ни одного очка, тогда как ее недавние товарищи по несчастью — Сан-Марино и Лихтенштейн — накануне сыграли вничью. Возвращаясь же к Англии, нужно отметить еще одну красную карточку, которую решивший пообщаться с арбитром Джеймс получил после финального свистка.

Португалия и Франция идут ноздря в ноздрю

Группа 3. Португалия — Швеция — 3:0 (Бернарду Силва, 21. Диогу Жота, 44, 72).

Хорватия — Франция — 1:2 (Влашич, 65 — Гризманн, 8. Мбаппе, 79)

Потеряв подхватившего коронавирус Криштиану Роналду, португальцы сделали ставку на легкую тройку нападения Жоау Феликс — Бернарду Силва — Диогу Жота, и выбор Фернанду Сантуша оказался верным. А обернувшаяся первым голом комбинация заслуживает эпитета «идеальная».

Краснодарец Берг огрызнулся попаданием в штангу с острого угла, однако перевес хозяев был очевидным. Особенно хорошо был Жота, который идеально использовал свой шанс и к результативной передаче добавил два гола. Криштиану, наблюдавший за игрой по телевизору, явно остался доволен увиденным. В том числе и тем эпизодом, когда второй представитель «Краснодара» Классон заставил Руя Патрисиу вытянуть мяч из нижнего угла.

Что касается матча финалистов ЧМ-2018 Хорватии и Франции, то трехцветные уже в дебюте в первый раз вскрыли оборону «шашечных», где играли два представителя РПЛ — Ловрен и Уремович. Хотя просчет допустил Вида, выбивший мяч на ногу Гризманну. В свою очередь Пашалич отличную возможность не использовал.

Между тем хорваты не уходили с поля без гола 17 матчей подряд, и данная серия была продолжена Влашичем. Полузащитник ЦСКА выходит в сборной на лидирующие позиции, и если вести отсчет с начала прошлого сезона, то он с пятью мячами — самый результативный хорватский футболист. Французские ворота Никола поразил эффектным ударом «шведой».

К сожалению для хозяев, с таким трудом добытый ничейный результат сохранить не удалось. Уж слишком хороша французская атака, что не оправдывает вторую результативную ошибку Виды, который упустил Мбаппе. Это уже 16 гол Кильяна за национальную команду, и по этому показателю он сравнялся с Лораном Бланом и Франком Рибери. А в таблице Франция и Португалия идут вровень, и все решит их очная встреча в ноябре.

Турки отыграли два мяча, хет-трик Захави принес волевую победу

Дивизион В.

Группа 1. Норвегия — Северная Ирландия — 1:0 (Даллас, 68, в свои ворота). Румыния — Австрия — 0:1 (Шопф, 76)

Группа 2. Шотландия — Чехия — 1:0 (Фрейзер, 6).

Словакия — Израиль — 2:3 (Хамшик, 16. Мак, 38 — Захави, 68, 76, 89)

В сентябре Шотландия обыграла экспериментальный состав чехов, так как звезд соперника распустили по домам из-за нескольких случаев коронавируса. На этот раз лидеры были на поле, однако заболел главный тренер. Вряд ли это стало решающим фактором, но шотландцы снова победили и впервые с 1988 года не знают поражений на протяжении восьми матчей.

Они — лидеры группы, а главную драму игрового дня написала сборная Израиля, которую не смутили два быстро пропущенных гола. При счете 2:2 Захави схватил мяч и побежал к центру поля, давая понять: ничья его не устраивает. Похвальное стремление снайпера вылилось в хет-трик и победный мяч на 89-й минуте.

Группа 3. Турция — Сербия — 2:2 (Хакан Чалханоглу, 57. Озан Туфан, 76 — Милинкович-Савич, 22. Митрович, 49, с пенальти).

Россия — Венгрия — 0:0.

Милинкович-Савич двумя голами обеспечил сербам участие в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы, и на этом не успокоился. Его точный удар головой задал тон игре, а пенальти Митровича в начале второго тайма, казалось, обеспечил балканской команде хороший запас прочности.

Однако Хакан Чалханоглу быстро сократил отставание, и перешедшие на игру вторым номером сербы в итоге не устояли. Турецкий штурм завершился голом Озана Туфана, и эта ничья сохранила статус-кво в группе, где продолжает лидировать сборная России.

Группа 4. Финляндия — Ирландия — 1:0 (Йенсен, 66)

Болгария — Уэльс — 0:1 (Джонатан Уильямс, 85)

Финны, с которыми Россия сыграет в групповом турнире Евро-2020, имеют реальные шансы на выход в элитный дивизион. Наши северные соседи выиграли третий матч подряд, однако пока уступают лидерство Уэльсу, который вырвал победу в концовке гостевого матча с болгарами.

Шедевр Кварацхелии

Дивизион С

Группа 2. Македония — Грузия — 1:1 (Алиоски, 90+3, с пенальти — Кварацхелия, 74). Эстония — Армения — 1:1 (Саппинен, 14 — Оганесян, 8)

Владимир Вайсс решил поберечь Кварацхелию, поначалу оставив полузащитника «Рубина» в запасе. Зато потом тот едва не решил судьбу матча, использовав удаление в составе македонцев. Гол Хвичи, который завершил сольный рейд крученым ударом в дальний верхний угол, стал украшением вечера. Но победу Грузия не удержала, получив в свои ворота пенальти в добавленное время и лишившись возможности стать единоличным лидером.

Группа 3. Молдавия — Словения — 0:4 (Ловрич, 14. Вучкич, 37, с пенальти, 42, 55, с пенальти). Греция — Косово — 0:0.

Группа 4. Литва — Албания — 0:0.

Белоруссия — Казахстан — 2:0 (Яблонский, 36. Юзепчук, 90+3)