«Недобрали очки. Настраивались на две победы». Черчесов об игре с венграми и промежуточных итогах

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Черчесов на пресс-конференции после ничьей в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций против сборной Венгрии (0:0) говорил о потерянных очках, результатах микроцикла, а также дуэте Дзюбы и Соболева.

— Мы настраивались на победу в домашнем матче, но не реализовали те моменты, которые создали, — начал Черчесов. — В первом тайме минут 15−20 мы входили в игру, поэтому не создавали остроты, а в конце тайма начали перехватывать инициативу. У нас были хорошие подходы, но последней передачи не хватило. Второй тайм прошел под нашу диктовку — достаточно моментов создали, но не забили.

— Согласны, что команда провела два разных тайма?

— В какой-то степени согласен. Пока венгры были свежи, они оказывали сопротивление. Они были хорошо организованы, выходили из обороны. А во втором тайме мы перехватили инициативу и физически выглядели лучше. Замены усилили нашу атаку.

— Почему команда прессинговала не так высоко, как обычно?

— Мы планировали прессинговать, но не получалось. Венгры неплохо выходили из-под прессинга. Тем более они играли длинными передачами и старались отрезать наших игроков. Во втором тайме нам это стало лучше удаваться, а всю игру прессинговать тяжеловато. С любой командой.

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций

— Какой опыт дал этот сбор с тремя матчами за короткое время?

— Мы три матча проводили впервые за всю историю. И не только мы. К трем матчам добавились еще и травмированные, и игроки, которые покинули сбор из-за подозрительных или положительных тестов. Но команда нашла внутренние резервы, чтобы компенсировать их отсутствие. Я поблагодарил игроков за этот сбор. Очки мы недобрали, естественно. Мы настраивались на две победы. К сожалению, нам это не удалось.

— Почему вы решили сыграть в два нападающих?

— Это было продиктовано ходом матча. Мы владели преимуществом, было много подходов, фланговых передач. Команда владеет инициативой, так что с двумя нападающими ей легче. С Турцией, например, двух нападающих в конце матча было сложно выпускать, потому что мы не владели инициативой. А тут игра диктовала выпустить второго нападающего, что мы и сделали. Понятно, что Артем Дзюба и Саша Соболев играли вместе первый раз, был эксперимент, хоть и не люблю это слово. Думаю, это решение было оправданным.

— Прокомментируйте ситуацию в турнирной таблице.

— Будут два сложных матча в Сербии и Турции. Мы к ним будем готовиться. Главное, чтобы те футболисты, на которых мы рассчитываем, были здоровы и готовы. Мы начали сбор на первом месте, на первом и закончили. Планировали больше очков набрать, но планировать что-то легкомысленно на таком уровне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qenfZUbAmsA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Марко Росси: «Доволен ничьей с Россией. Победить было нереально»

— Довольны ли вы ничьей? — вопрос главному тренеру сборной Венгрии.

— Это был самый сложный матч, который мы проводили за последние десять дней. По многим причинам. Главная из них — мы просели физически. Сборная России крепка, у нее почти все игроки хорошо готовы физически. Они достаточно быстры и могут совершать спринты один за другим. С точки зрения физподготовки Россия — лучшая из тех команд, с которыми мы играли. Из-за этого нам было сложно.

Мы представляли себе, как соперники будут конструировать атаки, знали, что будет игра на Дзюбу. Готовились к этому. Но нам не очень удавалось сдерживать Дзюбу. Неясно, как играть с ним персонально. Он очень важный игрок для сборной России.

Понимали и то, что переходы из обороны в атаку будут очень опасными. Мы несколько раз оказывались в тяжелом положении и в какой-то момент чуть не пропустили. В итоге удержали ничью. Я удовлетворен результатом. Одержать победу было нереально, но главное — я горжусь отношением к игре со стороны наших футболистов. Они выложились на 100 процентов. Считаю, что все венгры имеют право гордиться своими игроками.

— В чем вы улучшили игру?

— Не считаю, что мы играли лучше. Мы просто тщательнее действовали в обороне и избежали тех ошибок, которые допустили в Будапеште. Да, было нелегко, прессинг был сильным. Но и нам иногда удавалось показывать хорошую игру. Мы со своей стороны сделали все, что возможно было сделать. Есть некоторые аспекты, которые можно улучшить, но замечу, что мы не всегда будем играть против таких физически сильных соперников, как сборная России.

— Почему вы выбрали более оборонительную тактику на эту встречу?

— Я не сказал бы, что мы играли иначе. Мы хотели бы играть активнее, агрессивнее, но нужно учитывать, что мы играли против физически крепкого соперника. Если мяч у соперника, тебе всегда приходится много обороняться. В этой встрече много времени мы проводили в обороне, а противнику удалось создать несколько хороших моментов.