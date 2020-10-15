Сборная одного тайма. Команда Станислава Черчесова в октябре — без побед и цельной игры

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Тренерский штаб сборной России при Станиславе Черчесове в общественном сознании не вяжется с экспериментами в составе, что и подтвердила изначальная заявка на октябрьские матчи против команд Швеции, Турции и Венгрии. Если в сентябре для подготовки к играм были приглашены 26 футболистов, то в октябре — 25. И 20 из них присутствовали в обоих списках.

По сравнению с опубликованным в конце августа составом за бортом остались находящийся в статусе свободного агента защитник Роман Нойштедтер и его коллега по амплуа из казанского «Рубина» Егор Сорокин, полузащитник играющего в чемпионате Франции «Монако» Александр Головин и хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, а также форварды Николай Комличенко и Евгений Луценко, которые выступают за «Динамо» и тульский «Арсенал» соответственно. Из этой шестерки двое, Головин и Луценко, так и не попали на базу в Новогорске из-за травм. Вместо них были приглашены полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев. Оба в итоге на поле в победных матчах со сборными Сербии (3:1) и Венгрии (3:2) так и не появились.

В представленном в конце сентября списке игроков, приглашенных на сбор, наибольшее внимание было приковано к двум защитникам.

Это Александр Жиров из выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Германии «Зандхаузена» и не игравший за сборную России со времен чемпионата мира — 2018 спартаковец Илья Кутепов. Кроме того, в список был включен восстановившийся от повреждения полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев. По сравнению с сентябрем Фомин и Соболев сразу вошли в состав. За день до того, как команда собралась в полном составе, было объявлено, что правый защитник «Краснодара» Сергей Петров и нападающий «Локомотива» Федор Смолов получили повреждения в играх за клубы; вместо них на сбор были вызваны другой фланговый игрок обороны краснодарцев Игорь Смольников и динамовский форвард Комличенко.

Однако самые серьезные изменения в составе произошли уже по ходу сбора. 7 октября, перед матчем с командой Швеции, стало известно о сомнительных результатах тестов на коронавирус у Маринато Гилерме и Георгия Джикии. На следующий день после игры пресс-служба национальной команды объявила о дополнительном приглашении на сбор вратаря «Краснодара» и молодежной сборной России Матвея Сафонова, для которого этот вызов стал первым в карьере, и неоднократно вызывавшегося центрального защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева. 10 октября из-за подозрения на COVID-19 от сборной был изолирован правый защитник Марио Фернандес. В отличие от предыдущих случаев, тренерский штаб не стал никого вызывать дополнительно, решив довериться имеющимся в расположении сборной Вячеславу Караваеву и Игорю Смольникову.

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций

Такая кадровая ситуация оставила тренерский штаб сборной без определенной возможности для маневра. Хоть Черчесов в самом начале сбора и говорил, что ротация должна быть своевременной, он явно не рассчитывал на то, что железобетонные игроки основы Джикия и Фернандес окажутся недоступны и придется в официальных матчах ставить в состав на их место других игроков. Однако даже в сложившейся ситуации главный тренер не отступил от своего принципа — впервые вызванный в сборную Жиров не получил игровых минут и сбор для него получился ознакомительным.

За неделю до матча сборных России и Турции в УЕФА объявили о решении возобновить проведение встреч с участием национальных команд и матчей еврокубков в присутствии зрителей, ограничив число болельщиков на трибунах 30% от максимальной вместимости стадионов. Таким образом, впервые с ноября 2019-го сборная России смогла сыграть в присутствии своих болельщиков.

Соболев начал осваиваться в сборной России

Матч со сборной Швеции, прошедший на «ВЭБ-Арене» 8 октября, завершился поражением со счетом 1:2. И это при том, что до пропущенного в середине первого тайма мяча россияне владели инициативой и как минимум пару раз могли открыть счет. Гол соперника со стандарта внес коррективы в сценарий игры, которые были на руку гостям. В этом эпизоде не лучшим образом сыграл вратарь Сослан Джанаев, для которого эта встреча стала первой в составе сборной с октября 2016 года. После перерыва команда начала действовать хуже, и второй мяч, забитый шведами, уже хоть и вытекал из логики игры, но получился достаточно курьезным — в этом моменте касание защитника дезориентировало голкипера.

«Хотели играть на результат, понятно, что владели инициативой, были моменты, но их не реализовали, — говорил Черчесов после финального свистка. — Счет на табло. С другой стороны, могло быть по-другому. Не сказал бы, что что-то сильно изменилось, при счете 0:1 атаковали, создавали давление, но рикошет [в эпизоде со вторым голом] чуть-чуть приостановил».

Положительным моментом этого матча стал дебют за национальную команду Андрея Мостового и Соболева.

Причем последний забил единственный мяч россиян в первой же игре в составе сборной. Нападающий «Спартака» стал 12-м игроком в истории команды, который смог отличиться в дебютном матче за сборную. В предыдущий раз это удалось полузащитникам Александру Головину и Алексею Миранчуку, которые в июне 2015 года забили по голу в ворота сборной Белоруссии (4:2) в товарищеском матче.

Говоря о дебютантах, главный тренер сборной признал, что они немного не уловили тактические нюансы. «Хорошо, что дебютировали. Мы дадим подсказки в спокойной обстановке, чтобы они делали правильные выводы и прибавляли. Болельщики и эксперты в первую очередь смотрят только на голы, сегодня великолепный гол забил Соболев. Другое дело, что его нужно вписывать в командную игру, чтобы он был больше полезен команде», — отметил Черчесов.

Немаловажным с точки зрения микроклимата стоит назвать тот факт, что конкуренты за место единственного нападающего в составе сборной Соболев и Дзюба нашли общий язык за пределами поля. В конце августа главный тренер открыто признавал, что не приглашал спартаковца из-за непростых отношений с капитаном национальной команды. Но после того, как Луценко получил травму, а игроки поговорили и уладили недопонимание, форвард красно-белых попал в состав. Через день после матча со сборной Швеции Дзюба отметил, что они с Соболевым «стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения».

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С турками и венграми сыграли по тайму

Матчи Лиги наций стали для сборной России зеркальным отражением друг друга. 11 октября команда Черчесова доминировала над командой Турции до перерыва, провалив второй игровой отрезок. В первом тайме хозяева поля упустили несколько хороших моментов, реализовав всего один — Антон Миранчук отличился во втором подряд матче за сборную. После перерыва команда подсела по всем показателям и оказалась не готова к выходу со скамейки нападающего английского «Лестера» Дженгиза Ундера. Этот футболист создал опасный момент, заработав штрафной, с которого был ответный мяч.

«Нам бы хотелось 90 минут доминировать, но в перерыве мой коллега (главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш — прим. ТАСС) сделал замены, которые усилили их игру. Думаю, игра зрителям понравилась. Мы настраивались на победу, но надо быть объективным: ничья — закономерный результат. Обе команды играли на победу, поделили очки», — отметил на послематчевой пресс-конференции Черчесов.

В этой игре состоялся еще один дебют. Причем получился он не самым тривиальным — Андрей Мостовой вышел на замену во втором тайме, но в компенсированное время был снят с игры, уступив место динамовцу Даниилу Фомину. После матча главный тренер сборной России отмечал, что такое решение связано не с игрой проводившего вторую встречу за национальную команду полузащитника, а с необходимостью укрепить центр поля.

В игре со сборной Венгрии у россиян неудачным оказался уже первый тайм. Только ближе к свистку на перерыв стали удаваться подходы к воротам соперника. Вторая часть матча прошла при подавляющем преимуществе хозяев поля, однако ни один из почти десятка созданных моментов не завершился голом. После сложившейся более удачно игры Черчесов изменил риторику, заявив, что сборная России «недобрала то, что хотела, — мы настраивались на две победы».

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Главным же итогом октябрьского окна на матчи сборных, во время которого команды впервые за неделю провели по три матча, для главного тренера стала турнирная таблица. «Мы начали сбор на первом месте, на первом месте его и закончили», — сказал он.

В 2020 году сборной России предстоит провести еще два матча Лиги наций. 15 и 18 ноября команда в Стамбуле и Белграде сыграет со сборными Турции и Сербии. При удачном стечении обстоятельств и в оптимальном составе россияне могут стать первыми в своем квартете и завоевать повышение в классе на сезон-2022/23.

При этом результаты октябрьских матчей важны и в более долгосрочной перспективе. Несмотря на отсутствие побед, сборная России сохранила 19-е место среди европейских команд в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Это произошло благодаря тому, что сборные Словакии, Румынии, Исландии и Северной Ирландии свои матчи в среду проиграли. Место во втором десятке европейского рейтинга дает право на посев во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которая состоится после окончания группового этапа Лиги наций.

Сборной России будет непросто обойти по количеству набранных очков остальные сборные лиги В. Если же это произойдет, тогда национальная команда получит место в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в Катаре даже в случае неудачи в основном отборочном турнире. После ничьей с венграми команда Черчесова отстает от лидирующих в других группах сборных Уэльса и Шотландии на два очка и на одно — от австрийцев. Небольшим утешением трех октябрьских матчей без побед стоит признать то, что сборная России гарантировала себе сохранение места в лиге B Лиги наций на сезон-2022/23.

Андрей Михайлов