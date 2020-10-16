«Много ума не нужно». Защитник сборной Казахстана жестко ответил на критику экс-футболиста «Астаны»

«Послушайте, Максим, вы говорите зачем натурализовать игроком для сборной. Но кто кроме меня, на данный момент не имеет корней из Казахстана? Да и то, я живу в Казахстане уже 8 лет, моя жена из Шымкента, где также родилась и моя дочь. Вы так яростно рассуждаете о том, чего не хватает нашего футболу, но так почему вы не поднимали эти вопрос, когда были футболистом и когда у вас был авторитет? Сейчас много ума не нужно, говорить о том, какие у нас проблемы, мы их и без вас знаем, и уж точно теперь без вас будем разбираться. Так как вас уже никто не слушает и не услышит, что точно. Лучше попробуйте создавать вокруг себя позитив, вместо ненужной критики, и тогда, может быть, у вас получиться что-то изменить вокруг себя, а потом и вокруг других. Потому что своими высказываниями вы ничего полезного не несете, никуда, ни в страну, ни в футбол» — написал Малый в сторис Instagram.