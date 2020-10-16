Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
17.10
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.10
Велес
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17.10
Енисей
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17.10
Иртыш
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
09:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Много ума не нужно». Защитник сборной Казахстана жестко ответил на критику экс-футболиста «Астаны»

Защитник «Тобола» и сборной Казахстана по футболу Сергей Малый жестко отреагировал на критику бывшего футболиста «Астаны» Максима Жалмагамбетова, который высказался против натурализации в сборной, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Малый, который вывел сборную Казахстана в матче Лиги наций против Беларуси с капитанской повязкой, является натурализованным игроком.

«Послушайте, Максим, вы говорите зачем натурализовать игроком для сборной. Но кто кроме меня, на данный момент не имеет корней из Казахстана? Да и то, я живу в Казахстане уже 8 лет, моя жена из Шымкента, где также родилась и моя дочь. Вы так яростно рассуждаете о том, чего не хватает нашего футболу, но так почему вы не поднимали эти вопрос, когда были футболистом и когда у вас был авторитет? Сейчас много ума не нужно, говорить о том, какие у нас проблемы, мы их и без вас знаем, и уж точно теперь без вас будем разбираться. Так как вас уже никто не слушает и не услышит, что точно. Лучше попробуйте создавать вокруг себя позитив, вместо ненужной критики, и тогда, может быть, у вас получиться что-то изменить вокруг себя, а потом и вокруг других. Потому что своими высказываниями вы ничего полезного не несете, никуда, ни в страну, ни в футбол» — написал Малый в сторис Instagram.

Добавим, что сборная Казахстана уступила Беларуси со счетом 0:2 в матче Лиги наций.

Во время загрузки произошла ошибка.
Беларусь
2:0
Первый тайм: 1:0
Казахстан
Экс-тренер "Рубина" стал ассистентом Андрея Тихонова в "Астане"
Любимчик Конте едет в Москву. «Спартак» арендовал чемпиона АПЛ
Плющенко: Я предложил Тутберидзе мир, но ее устраивает война
Биатлонист РФ пропустил три теста. Ему грозит дисквалификация
Легенда «Спартака» возглавила «Астану» в день своего 50-летия
Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Министр спорта Италии раскритиковал Криштиану Роналду
Экс-игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь