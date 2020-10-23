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15:15 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Несколько молодых футболистов могут быть вызваны в сборную России в ноябре

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Несколько футболистов молодежной сборной России могут быть вызваны в национальную команду на ноябрьские матчи. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Источник: AP 2020

В октябре сборная России провела товарищеский матч со шведами (1:2) и две встречи Лиги наций с командами Турции (1:1) и Венгрии (0:0). На матчи Лиги наций в национальную команду был вызван вратарь молодежной сборной Матвей Сафонов.

«В ноябре у молодежной сборной будут контрольные матчи, неизвестно еще, состоятся они или нет. Думаю, это тот момент, когда мы двух-трех игроков можем посмотреть в национальной сборной. Нам нужно, чтобы молодые игроки спокойно вошли в национальную сборную и чтобы при этом не страдал результат», — отметил Черчесов.

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Молдавии, 15 и 18 ноября команда Черчесова сыграет заключительные встречи группового этапа Лиги наций с турками и сербами. «Сейчас стоит вопрос, сколько игроков вызывать, какой позиции. Если кто-то выпадет из-за коронавирусных вещей, мы не сможем никого вызвать. Мы будем как корабль в открытом море, нам надо все проработать и проанализировать», — отметил Черчесов.

Из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус участие во всех октябрьских матчах не смогли принять вратарь Маринато Гилерме и защитник Георгий Джикия, в играх Лиги наций по той же причине не сыграл защитник Марио Фернандес. «Считаю, что мы достаточно качественно компенсировали потери. Я не люблю слово стресс, но были постоянные проверки УЕФА на коронавирус. После сборов я три дня отходил, было внутреннее напряжение, состояние было недостаточно комфортное, хотя обычно после окончания сборов чувствую себя свежим», — заключил Черчесов.

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