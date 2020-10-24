Футболист «Кайрата» получил вызов в сборную на товарищеский матч и игры Лиги наций

Полузащитник «Кайрата» Яцек Гуральски вызван в сборную Польши на матчи, запланированные в ноябре, сообщается на сайте польского футбольного союза.

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11-го числа состоится товарищеская встреча с Украиной в Хожуве, а уже 15 и 18 ноября пройдут матчи против Италии (в гостях) и Нидерландов (дома) в Лиге наций.

Поляки лидируют в первой группе дивизиона А, набрав семь очков в четырех играх.

Следом идут Италия (шесть очков), Нидерланды (пять) и Босния (два).