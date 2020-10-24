Футболист «Кайрата» получил вызов в сборную на товарищеский матч и игры Лиги наций
В нынешнем сезоне в его активе 15 игр.
В нынешнем сезоне в его активе 15 игр.
Полузащитник «Кайрата» Яцек Гуральски вызван в сборную Польши на матчи, запланированные в ноябре, сообщается на сайте польского футбольного союза.
11-го числа состоится товарищеская встреча с Украиной в Хожуве, а уже 15 и 18 ноября пройдут матчи против Италии (в гостях) и Нидерландов (дома) в Лиге наций.
Поляки лидируют в первой группе дивизиона А, набрав семь очков в четырех играх.
Следом идут Италия (шесть очков), Нидерланды (пять) и Босния (два).
В нынешнем сезоне 28-летний Гуральски провел 15 игр за «Кайрат» во всех турнирах, результативными действиями не отметился.