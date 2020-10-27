Мархель назвал состав футбольной сборной Беларуси на ближайшие матчи

полузащитники — Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (оба — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Иван Бахар, Владислав Климович, Эдгар Олехнович (все — «Динамо», Минск), Дмитрий Подстрелов, Юрий Кендыш (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян, Дмитрий Антилевский (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Гречихо, Евгений Шевченко («Рух», Брест);.

Команда соберется 9 ноября в Минске и будет тренироваться на комплексе футбольных полей ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке. Затем белорусские футболисты отправятся в Плоешти, где 11 ноября проведут товарищеский матч с командой Румынии. После этого белорусам предстоит сыграть два заключительных поединка группового этапа Лиги наций УЕФА: 15 ноября в Минске против сборной Литвы, 18 ноября в гостях у футболистов Албании.