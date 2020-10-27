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19:42 (мск), источник: БЕЛТА

Мархель назвал состав футбольной сборной Беларуси на ближайшие матчи

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель назвал предварительный состав команды на ближайшие матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В расширенный список включены 33 игрока:

вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо», Брест), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);.

защитники — Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Павловец, Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (все — «Динамо», Брест), Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Сачивко, Роман Бегунов, Руслан Хадаркевич (все — «Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург), Алексей Легчилин («Неман», Гродно), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район);.

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полузащитники — Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (оба — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Иван Бахар, Владислав Климович, Эдгар Олехнович (все — «Динамо», Минск), Дмитрий Подстрелов, Юрий Кендыш (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян, Дмитрий Антилевский (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Гречихо, Евгений Шевченко («Рух», Брест);.

нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия), Александр Макась («Ислочь», Минский район), Денис Лаптев («Динамо», Брест).

Окончательный состав из 23 игроков будет определен 2 ноября.

Команда соберется 9 ноября в Минске и будет тренироваться на комплексе футбольных полей ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке. Затем белорусские футболисты отправятся в Плоешти, где 11 ноября проведут товарищеский матч с командой Румынии. После этого белорусам предстоит сыграть два заключительных поединка группового этапа Лиги наций УЕФА: 15 ноября в Минске против сборной Литвы, 18 ноября в гостях у футболистов Албании.

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