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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Вороговский рискует не сыграть за сборную Казахстана в Лиге наций?

Команда замыкает таблицу в группе.

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Источник: AP 2020

На территории Бельгии, где за «Беерсхот» выступает защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский, вводится жесткий карантин, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что второй жесткий карантин ввели в Бельгии. В стране закрылись все магазины, кроме продуктовых, также открытыми останутся некоторые фирмы сферы услуг.

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Большинство сотрудников переходят на удаленную работу. Школьные каникулы продлили до середины ноября. Запрещено приглашать домой более одного гостя. На улице нельзя собираться группами более четырех человек. Власти просят воздержаться от поездок за границу. Будет ли приостановлена бельгийская «Про-лига» пока не уточняется.

Напомним, что в октябре Вороговский также не смог помочь национальной команде, так как у него был выявлен коронавирус.

В ноябре сборная Казахстана сыграет товарищеский матч с Черногорией, а также проведет игры против Албании и Литвы в Лиге наций.

После четырех игр в квартете 4 дивизиона С лидирует Беларусь, набрав семь очков. Следом идут Литва и Албания, заработавшие по пять баллов, тогда как Казахстан располагается на последнем месте, одержав одну победу при одной ничьей и двух поражениях.

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