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13:57 (мск), источник: ТАСС

Тренеры сборной Сербии по футболу объявили состав на матч Лиги наций против команды России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович вызван в состав сборной Сербии по футболу на матчи Лиги наций против команд России и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

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Матч со сборной Венгрии сербы проведут в гостях 15 ноября. С россиянами сборная Сербии сыграет дома 18 ноября. Перед этим 12 ноября подопечные Любиши Тумбаковича проведут дома товарищескую встречу против сборной Шотландии.

Всего в состав команды на предстоящие матчи вошли 32 футболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратари — Марко Дмитрович («Эйбар», Испания), Предраг Райкович («Реймс», Франция), Эмил Роцков («Фехервар», Венгрия), Джордже Николич («Базель», Швейцария);.

защитники — Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Никола Мараш («Альмерия», Испания), Стефан Митрович («Страсбур», Франция), Страхинья Павлович («Монако»), Александр Коларов («Интер», Италия), Урош Спаич («Фейенорд», Нидерланды);.

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полузащитники — Дарко Лазович («Верона», Италия), Мият Гачинович («Хоффенхайм», Германия), Саша Лукич («Торино», Италия), Филип Младенович («Легия», Польша), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Марко Груич («Порту», Португалия), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас», Англия), Саша Зделар («Партизан», Сербия), Неманья Радоньич («Марсель», Франция), Душан Тадич («Аякс», Нидерланды), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Филип Джуричич («Сассуоло», Италия), Михайло Ристич («Монпелье», Франция), Филип Костич («Айнтрахт», Германия), Лазар Ранджелович («Олимпиакос», Греция), Александар Катаи («Црвена Звезда», Сербия);.

нападающие — Александар Митрович («Фулхэм», Англия), Лука Йович («Реал», Испания), Душан Влахович («Фиорентина», Италия), Джордже Деспотович («Рубин», Россия).

После четырех туров сборная Сербии располагается на последней, четвертой строчке таблицы группы 3 лиги В, набрав два очка. Россияне идут первыми с восемью баллами в активе.

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