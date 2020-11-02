Лидер группы Казахстана определился с составом на решающие матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель определился со списком игроков на решающие матчи Лиги наций против Литвы и Албании, сообщается на сайте местной федерации.

Сбор команды пройдет с 9 по 19 ноября. 11-го числа Беларусь проведет товарищеский матч против Румынии. А затем ей предстоит провести две встречи Лиги наций: 15-го ноября — дома с Литвой и 18-го ноября — на выезде с Албанией.

В состав команды вошли 24 футболиста, в числе которых представители команд казахстанской премьер-лиги.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.

Защитники: Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (все — «Динамо-Брест»), Александр Сачивко, Роман Бегунов (оба — «Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия);.

Полузащитники: Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (оба — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Дмитрий Подстрелов, Юрий Кендыш (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).