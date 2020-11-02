Мархель определил состав футбольной сборной Беларуси на ноябрьские матчи
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определился с составом команды на ноябрьские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определился с составом команды на ноябрьские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В окончательный список включены 24 игрока:
вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо», Брест);.
защитники — Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Павловец, Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (все — «Динамо», Брест), Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Сачивко, Роман Бегунов (оба — «Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург);.
полузащитники — Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (оба — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана»,
нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия), Денис Лаптев («Динамо», Брест).
Команда соберется 9 ноября в Минске и будет тренироваться на комплексе футбольных полей ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке.
Затем белорусские футболисты отправятся в Плоешти, где 11 ноября проведут товарищеский матч с командой Румынии. После этого белорусам предстоит сыграть два заключительных поединка группового этапа Лиги наций УЕФА: 15 ноября в Минске против сборной Литвы и 18 ноября в гостях у футболистов Албании. После четырех игровых дней положение команд в 4-й группе лиги С таково: Беларусь — 7 очков (разница мячей — 6−5), Литва — 5 (3−4), Албания — 5 (2−1), Казахстан — 4 (3−4).