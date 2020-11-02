Мархель определил состав футбольной сборной Беларуси на ноябрьские матчи

Команда соберется 9 ноября в Минске и будет тренироваться на комплексе футбольных полей ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке.

Затем белорусские футболисты отправятся в Плоешти, где 11 ноября проведут товарищеский матч с командой Румынии. После этого белорусам предстоит сыграть два заключительных поединка группового этапа Лиги наций УЕФА: 15 ноября в Минске против сборной Литвы и 18 ноября в гостях у футболистов Албании. После четырех игровых дней положение команд в 4-й группе лиги С таково: Беларусь — 7 очков (разница мячей — 6−5), Литва — 5 (3−4), Албания — 5 (2−1), Казахстан — 4 (3−4).