Первый канал покажет матч Лиги наций между сборными Турции и России
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире будет транслировать матч пятого тура футбольной Лиги наций между сборными Турции и России. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире будет транслировать матч пятого тура футбольной Лиги наций между сборными Турции и России. Об этом ТАСС сообщили в
Встреча пройдет 15 ноября в Стамбуле. Начало трансляции — 19:50 мск.
После четырех туров россияне лидируют в группе 3 лиги В, набрав восемь очков. Второй идет сборная Венгрии (7 очков), третьей — команда Турции (3), замыкают таблицу сербы (2).