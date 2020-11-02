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19:39 (мск), источник: ТАСС

Первый канал покажет матч Лиги наций между сборными Турции и России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире будет транслировать матч пятого тура футбольной Лиги наций между сборными Турции и России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

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Источник: AFP 2020

Встреча пройдет 15 ноября в Стамбуле. Начало трансляции — 19:50 мск.

После четырех туров россияне лидируют в группе 3 лиги В, набрав восемь очков. Второй идет сборная Венгрии (7 очков), третьей — команда Турции (3), замыкают таблицу сербы (2).

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