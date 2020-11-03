Новые-старые лица. Сборная Казахстана объявила состав на матчи Лиги наций и товарищескую игру с Черногорией
Все встречи пройдут в ноябре.
Все встречи пройдут в ноябре.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек огласил расширенный список игроков, вызванных на ближайшие встречи.
11 ноября сыграют товарищеский матч со сборной Черногории. Игра пройдет в Подгорице.
15 ноября состоится гостевая встреча в рамках Лиги наций против сборной Албании. 18 ноября подопечные Билека встретятся со сборной Литвы в Алматы.
Начало
Основной состав:
вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Астана»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»);.
защитники: Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба — «Кайрат»), Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко (оба — «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар»), Олжас Керимжанов («Жетысу»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);.
полузащитники: Бауыржан Исламхан («Аль-Айн», ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат («Химки», Россия), Айбол Абикен («Кайрат»), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба — «Кайсар»), Владислав Васильев («Рух», Беларусь), Серикжан Мужиков («Тобол»);.
нападающие: Абат Аймбетов («Кайрат»), Алексей Щеткин («Астана»), Максим Федин («Кайсар»), Сергей Хижниченко («Ордабасы»).
Резервный состав:
вратари: Владимир Плотников («Ордабасы»), Игорь Шацкий («Тобол»), Данил Устименко («Кайрат»);.
защитники: Дмитрий Шомко («Астана»), Александр Соколенко («Кызыл-Жар»), Виктор Дмитренко («Ордабасы»);.
полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Аслан Дарабаев («Жетысу»), Азат Нургалиев («Тобол»), Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат»);.
нападающие: Айбар Жаксылыков («Жетысу»), Тохтар Жангылышбай («Ордабасы»), Бауыржан Турысбек («Тараз»), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба — «Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»).