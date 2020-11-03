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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Новые-старые лица. Сборная Казахстана объявила состав на матчи Лиги наций и товарищескую игру с Черногорией

Все встречи пройдут в ноябре.

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Источник: Reuters

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек огласил расширенный список игроков, вызванных на ближайшие встречи.

11 ноября сыграют товарищеский матч со сборной Черногории. Игра пройдет в Подгорице.

15 ноября состоится гостевая встреча в рамках Лиги наций против сборной Албании. 18 ноября подопечные Билека встретятся со сборной Литвы в Алматы.

Начало учебно-тренировочного сбора нашей команды запланировано на 9 ноября.

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Основной состав:

вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Астана»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»);.

защитники: Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба — «Кайрат»), Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко (оба — «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар»), Олжас Керимжанов («Жетысу»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);.

полузащитники: Бауыржан Исламхан («Аль-Айн», ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат («Химки», Россия), Айбол Абикен («Кайрат»), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба — «Кайсар»), Владислав Васильев («Рух», Беларусь), Серикжан Мужиков («Тобол»);.

нападающие: Абат Аймбетов («Кайрат»), Алексей Щеткин («Астана»), Максим Федин («Кайсар»), Сергей Хижниченко («Ордабасы»).

Резервный состав:

вратари: Владимир Плотников («Ордабасы»), Игорь Шацкий («Тобол»), Данил Устименко («Кайрат»);.

защитники: Дмитрий Шомко («Астана»), Александр Соколенко («Кызыл-Жар»), Виктор Дмитренко («Ордабасы»);.

полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Аслан Дарабаев («Жетысу»), Азат Нургалиев («Тобол»), Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат»);.

нападающие: Айбар Жаксылыков («Жетысу»), Тохтар Жангылышбай («Ордабасы»), Бауыржан Турысбек («Тараз»), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба — «Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»).

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