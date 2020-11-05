У вратаря сборной России подозрение на коронавирус перед матчами Лиги наций
ТАСС, 5 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию голкипера московского «Динамо» и сборной России по футболу Антона Шунина показал сомнительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 5 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию голкипера московского «Динамо» и сборной России по футболу Антона Шунина показал сомнительный результат. Об этом сообщает
Врачи «Динамо» незамедлительно оповестили тренерский и медицинский штаб сборной России о ситуации с результатами тестирования Шунина. Голкипер был изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без симптомов заболевания.
«Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба отрицательные», — говорится в сообщении.
Ранее Шунин получил вызов в расположение сборной России на товарищеский матч с командой Молдавии (12 ноября) и две игры в Лиге наций с турками (15 ноября) и сербами (18 ноября). В предыдущих матчах осеннего цикла Шунин был основным вратарем национальной команды, всего за сборную он провел семь матчей (два — на ноль).
Шунину 33 года, он является капитаном «Динамо, в текущем сезоне провел за клуб 14 матчей во всех соревнованиях, в шести из которых сумел сохранить ворота в неприкосновенности.