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17:44 (мск), источник: ТАСС

У вратаря сборной России подозрение на коронавирус перед матчами Лиги наций

ТАСС, 5 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию голкипера московского «Динамо» и сборной России по футболу Антона Шунина показал сомнительный результат. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Врачи «Динамо» незамедлительно оповестили тренерский и медицинский штаб сборной России о ситуации с результатами тестирования Шунина. Голкипер был изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без симптомов заболевания.

Команда
Россия

«Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба отрицательные», — говорится в сообщении.

Ранее Шунин получил вызов в расположение сборной России на товарищеский матч с командой Молдавии (12 ноября) и две игры в Лиге наций с турками (15 ноября) и сербами (18 ноября). В предыдущих матчах осеннего цикла Шунин был основным вратарем национальной команды, всего за сборную он провел семь матчей (два — на ноль).

Шунину 33 года, он является капитаном «Динамо, в текущем сезоне провел за клуб 14 матчей во всех соревнованиях, в шести из которых сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

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