У вратаря сборной России подозрение на коронавирус перед матчами Лиги наций

Врачи «Динамо» незамедлительно оповестили тренерский и медицинский штаб сборной России о ситуации с результатами тестирования Шунина. Голкипер был изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без симптомов заболевания.

Команда Россия

«Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба отрицательные», — говорится в сообщении.

Ранее Шунин получил вызов в расположение сборной России на товарищеский матч с командой Молдавии (12 ноября) и две игры в Лиге наций с турками (15 ноября) и сербами (18 ноября). В предыдущих матчах осеннего цикла Шунин был основным вратарем национальной команды, всего за сборную он провел семь матчей (два — на ноль).