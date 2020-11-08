Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хетафе
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Лилль
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Рубин
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Литва вызвала футболистов из немецких и бельгийских клубов на матч Лиги наций с Казахстаном

Игра пройдет в Алматы.
Наверх

Тренерский штаб сборной Литвы по футболу определился с составом на заключительные матчи группового этапа Лиги наций сезона-2020/21.

Литва 11 ноября дома проведет товарищеский матч с Фарерскими островами, затем сыграет две выездные игры с Беларусью (15 ноября) и Казахстаном (18 ноября).

Читайте также
Новые-старые лица. Сборная Казахстана объявила состав на матчи Лиги наций и товарищескую игру с Черногорией

Состав сборной Литвы выглядит так:

вратари: Дейвидас Микелионис («Кауно Жальгирис», Литва); Томас Шведкаускас («Ломмель СК», Бельгия); Эдвинас Гертмонас («Жальгирис», Литва);.

защитники: Миндаугас Палионис («Ян Регенсбург», Германия); Эгидиюс Вайткунас («Кауно Жальгирис», Литва); Саулюс Миколюнас («Жальгирис», Литва); Марк Бенета («Заглембе», Польша); Эдвинас Гирдвайнис («Юрдинген 05», Германия); Витас Гашпуйтис («Паневежис», Литва); Роландас Баравикас («Неа Саламина», Кипр); Доминикас Бараускас («Ритеряй», Литва);.

полузащитники: Домантас Шимкус («Жальгирис», Литва); Модестас Воробьевас («Жальгирис», Литва); Юстас Ласицкас («Вождовац», Сербия); Овидиус Вербицскас («Тараз», Казахстан); Гратас Сиргедас («Кауно Жальгирис», Литва); Арвидас Новиковас («Эрзурумспор», Турция); Даниил Романовский («Олимпик», Украина); Паулюс Голубицкас («Горица», Хорватия); Викинтас Сливка («Аполлон», Греция); Деймантас Петравициус («Агилас», Испания); Таутвидас Элиошюс («Паневежис», Литва); Эдгарас Уткус («Монако», Франция); Линас Менелайтис («Губбио», Италия);.

нападающие: Донатас Казлаускас («Львов», Украина); Каролис Лаукжемис («Хибернианс», Мальта); Гитис Паулаускас («Ритериай», Литва).

Читайте также
"Барыс" выставил новичков на матч против четвертой команды Западной конференции КХЛ
Черчесов поступил верно. Сборная выиграет от отсутствия Дзюбы
«Такая худая. Даже страшно». Фанаты Медведевой бьют тревогу
Новый герой «Ливерпуля». Жоте удалось удивить даже Клоппа
Стали известны подробности утечки интимного видео Дзюбы
«Химки» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь