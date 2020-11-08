Литва вызвала футболистов из немецких и бельгийских клубов на матч Лиги наций с Казахстаном

Тренерский штаб сборной Литвы по футболу определился с составом на заключительные матчи группового этапа Лиги наций сезона-2020/21.
Литва 11 ноября дома проведет товарищеский матч с Фарерскими островами, затем сыграет две выездные игры с Беларусью (15 ноября) и Казахстаном (18 ноября).
Состав сборной Литвы выглядит так:
вратари: Дейвидас Микелионис («Кауно Жальгирис», Литва); Томас Шведкаускас («Ломмель СК», Бельгия); Эдвинас Гертмонас («Жальгирис», Литва);.
защитники: Миндаугас Палионис («Ян Регенсбург», Германия); Эгидиюс Вайткунас («Кауно Жальгирис», Литва); Саулюс Миколюнас («Жальгирис», Литва); Марк Бенета («Заглембе», Польша); Эдвинас Гирдвайнис («Юрдинген 05», Германия); Витас Гашпуйтис («Паневежис», Литва); Роландас Баравикас («Неа Саламина», Кипр); Доминикас Бараускас («Ритеряй», Литва);.
полузащитники: Домантас Шимкус («Жальгирис», Литва); Модестас Воробьевас («Жальгирис», Литва); Юстас Ласицкас («Вождовац», Сербия); Овидиус Вербицскас («Тараз», Казахстан); Гратас Сиргедас («Кауно Жальгирис», Литва); Арвидас Новиковас («Эрзурумспор», Турция); Даниил Романовский («Олимпик», Украина); Паулюс Голубицкас («Горица», Хорватия); Викинтас Сливка («Аполлон», Греция); Деймантас Петравициус («Агилас», Испания); Таутвидас Элиошюс («Паневежис», Литва); Эдгарас Уткус («Монако», Франция); Линас Менелайтис («Губбио», Италия);.
нападающие: Донатас Казлаускас («Львов», Украина); Каролис Лаукжемис («Хибернианс», Мальта); Гитис Паулаускас («Ритериай», Литва).