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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи.

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Источник: AP 2020

Напомним, ранее появилось скандальное интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.

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«Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной команды. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

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