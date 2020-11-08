Сборная России объявит об изменениях в составе после игр 14-го тура РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее в воскресенье объявил, что решил не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьские матчи. В ноябре в рамках Лиги наций УЕФА российская сборная сыграет с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября), а также проведет товарищескую встречу со сборной Молдавии (12 ноября).