Сборная России объявит об изменениях в составе после игр 14-го тура РПЛ
ЕВРО-2020, Александр Рогулев. Сборная России по футболу объявит об изменениях в составе, если они произойдут, после завершения матчей 14-го тура Российской
ЕВРО-2020, Александр Рогулев. Сборная России по футболу объявит об изменениях в составе, если они произойдут, после завершения матчей 14-го тура Российской
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее в воскресенье объявил, что решил не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьские матчи. В ноябре в рамках Лиги наций УЕФА российская сборная сыграет с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября), а также проведет товарищескую встречу со сборной Молдавии (12 ноября).
«Если в списке игроков сборной на ноябрьский сбор будут изменения, то объявлено об этом будет после завершения всех сегодняшних матчей тура», — говорится в сообщении