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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов принял правильное решение. Сборная России выиграет от отсутствия Дзюбы

И дело не только в скандальном видео.

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Итак, капитан сборной России Артём Дзюба после появления скандального видео в интернете был немедленно освобождён от ближайшего сбора национальной команды. Такое решение принял лично главный тренер Станислав Черчесов после предварительной беседы с футболистом. Тема перешла из категории жёлто-бульварных в сугубо спортивную плоскость — и сейчас уже нет смысла фыркать и пытаться её избегать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная осталась без своего лидера, без футболиста, с фамилией которого во многом и ассоциируется команда после ЧМ-2018.

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Дзюба не раз тащил на себе партнёров, забивал важные голы в отборочном турнире Евро-2020 — а когда чувствовал себя неважно, это немедленно влияло на эффективность всей системы, потому что сопоставимого по статусу, энергетике и умению исполнять ключевую роль игрока у Черчесова в обойме не было.

Сейчас у сборной России впереди тоже важные матчи против Молдавии, Турции и Сербии. В последних двух решится судьба путёвки в верхний дивизион Лиги наций, во всех трёх — положение в международном рейтинге. Поэтому Черчесов наверняка вдумчиво оценил, насколько его решение способно повлиять на сборную со спортивной точки зрения.

И скорее всего он принял правильное решение. Про негативный шлейф упоминать не будем, хотя это, безусловно, тоже очень важный фактор.

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Осенью Дзюба показывает плохой футбол. Его можно было бы убрать из стартового состава и по сугубо спортивным причинам

Всем известно умение Черчесова и его ассистентов перезагружать игроков, попадающих в расположение сборной. Но нынешняя ситуация — особенно тяжёлая для Дзюбы. Кризис в его игре начался не сегодня и не вчера, он продолжается как минимум месяц. Как пример, в четырёх последних матчах за «Зенит» (против «Брюгге», «Рубина», «Боруссии» и «Лацио») Дзюба нанёс только один удар и набрал 0,39 ожидаемых гола. Поделите показатели на четыре и получите кошмарные цифры даже для форвардов-середняков из команд нижней половины таблицы.

Да, Дзюба ценен не только как бомбардир, но и как ассистент, как «столб», который принимает мяч в глубине и на флангах, сбрасывает его партнёрам, цепляется за верховые мячи. Только и в этом компоненте Артём сильно просел в последнее время. Наглядный пример — катастрофичный первый тайм против Дортмунда, где нападающий потерял очень много мячей и не сделал ни одной удачной скидки. Голевая передача в игре против «Лацио» — классное действие, но таковых набралось в последний месяц слишком мало.

И совершенно нет гарантии, что в сборной Дзюба вновь воскрес бы.

Черчесов любит повторять, что для него главный показатель уровня футболиста — его игра на международной арене, в еврокубках. Если следовать этой логике, то Артём испытание Лигой чемпионов завалил.

Его заслуги и статус бесспорны, но многие тренеры задвинули бы его в запас исключительно исходя из текущей формы.

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Сегодня в сборной нет дефицита больших нападающих

Большой форвард важен для системы Черчесова — когда нет времени на отработку позиционной игры (а его реально минимум), на первый план выходят индивидуальное мастерство центральных полузащитников и/или умение форвардов цепляться за длинные передачи. Сборная России, когда её душат прессингом, всегда использовала забросы в сторону Артёма очень часто. Даже верховых единоборств в составе национальной команды Дзюба проводит в среднем больше, чем в клубе. Например, их было 18 против Венгрии и 14 против Турции. Средний показатель в «Зените» за сезон — 8,41 за 90 минут.

В текущей обойме сборной есть форварды, которые цепляются на сопоставимом уровне. У Соболева по сезону — 14,35 верховых дуэли (54,7% победных), у воскресшего Заболотного — 11,86 (54,5%). Ни тот ни другой не встроены в футбол в национальной команде, не обладают таким же позитивным влиянием на общую структуру, но свою работу в борьбе они выполнят. Тем более оба уже знакомы с требованиями Черчесова — и поэтому их адаптация в основном составе должна пройти быстрее.

Если же Черчесов решит вовсе отказаться от «большого нападающего», то это тоже будет очень интересно. Сразу вспоминается, как после Евро-2016 из сборной Швеции ушёл Ибрагимович, а команда в дальнейшем от этого только выиграла и заиграла интереснее.

Пропала зависимость от одной яркой личности, партнёры перестали искать его впереди каждой второй передачей — и родилась более красивая и более эффектная структура, которая позволила Швеции попасть на ЧМ-2018 и показать там достойную игру.

Впрочем, окончательный отказ от услуг Дзюбы — пока слишком далёкая история, сейчас её обсуждать бессмысленно. Когда Артём в порядке, он полностью заслуживает место в основном составе.

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Дзюба ценен для сборной своей энергетикой и лидерскими качествами. Сейчас ему их было бы трудно продемонстрировать

Секрет преображения Дзюбы и закрепления в статусе сильнейшего российского футболиста двух последних лет — в его стабильности, мощнейшей энергетике, которую он словил на волне триумфального ЧМ-2018 и не отпускал очень долго. Нападающий справедливо ощутил себя героем нации, лидером двух главных команд страны (сборной и «Зенита») — и это придало ему дополнительную мотивацию. Тогда как критика спартаковских болельщиков едва ли выводила его из себя — наоборот, дополнительно заряжала.

Сейчас же история совсем иная: вряд ли она добавит Дзюбе положительной энергии. Раньше Артём был чемпионом мира по игре в матчах, когда кому-то что-то нужно было доказывать, но в текущей ситуации он никому и ничего на поле не докажет. Бесполезно. И поэтому есть подозрение, что пылать огнём Дзюба не будет. Наоборот. А раз так, то и сборной в текущем состоянии он пока не нужен.

Михаил Гончаров

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