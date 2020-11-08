Черчесов принял правильное решение. Сборная России выиграет от отсутствия Дзюбы

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Итак, капитан сборной России Артём Дзюба после появления скандального видео в интернете был немедленно освобождён от ближайшего сбора национальной команды. Такое решение принял лично главный тренер Станислав Черчесов после предварительной беседы с футболистом. Тема перешла из категории жёлто-бульварных в сугубо спортивную плоскость — и сейчас уже нет смысла фыркать и пытаться её избегать.

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Сборная осталась без своего лидера, без футболиста, с фамилией которого во многом и ассоциируется команда после ЧМ-2018.

Дзюба не раз тащил на себе партнёров, забивал важные голы в отборочном турнире Евро-2020 — а когда чувствовал себя неважно, это немедленно влияло на эффективность всей системы, потому что сопоставимого по статусу, энергетике и умению исполнять ключевую роль игрока у Черчесова в обойме не было.



Сейчас у сборной России впереди тоже важные матчи против Молдавии, Турции и Сербии. В последних двух решится судьба путёвки в верхний дивизион Лиги наций, во всех трёх — положение в международном рейтинге. Поэтому Черчесов наверняка вдумчиво оценил, насколько его решение способно повлиять на сборную со спортивной точки зрения.



И скорее всего он принял правильное решение. Про негативный шлейф упоминать не будем, хотя это, безусловно, тоже очень важный фактор.

Осенью Дзюба показывает плохой футбол. Его можно было бы убрать из стартового состава и по сугубо спортивным причинам

Всем известно умение Черчесова и его ассистентов перезагружать игроков, попадающих в расположение сборной. Но нынешняя ситуация — особенно тяжёлая для Дзюбы. Кризис в его игре начался не сегодня и не вчера, он продолжается как минимум месяц. Как пример, в четырёх последних матчах за «Зенит» (против «Брюгге», «Рубина», «Боруссии» и «Лацио») Дзюба нанёс только один удар и набрал 0,39 ожидаемых гола. Поделите показатели на четыре и получите кошмарные цифры даже для форвардов-середняков из команд нижней половины таблицы.



Да, Дзюба ценен не только как бомбардир, но и как ассистент, как «столб», который принимает мяч в глубине и на флангах, сбрасывает его партнёрам, цепляется за верховые мячи. Только и в этом компоненте Артём сильно просел в последнее время. Наглядный пример — катастрофичный первый тайм против Дортмунда, где нападающий потерял очень много мячей и не сделал ни одной удачной скидки. Голевая передача в игре против «Лацио» — классное действие, но таковых набралось в последний месяц слишком мало.



И совершенно нет гарантии, что в сборной Дзюба вновь воскрес бы.

Черчесов любит повторять, что для него главный показатель уровня футболиста — его игра на международной арене, в еврокубках. Если следовать этой логике, то Артём испытание Лигой чемпионов завалил.

Его заслуги и статус бесспорны, но многие тренеры задвинули бы его в запас исключительно исходя из текущей формы.

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Сегодня в сборной нет дефицита больших нападающих

Большой форвард важен для системы Черчесова — когда нет времени на отработку позиционной игры (а его реально минимум), на первый план выходят индивидуальное мастерство центральных полузащитников и/или умение форвардов цепляться за длинные передачи. Сборная России, когда её душат прессингом, всегда использовала забросы в сторону Артёма очень часто. Даже верховых единоборств в составе национальной команды Дзюба проводит в среднем больше, чем в клубе. Например, их было 18 против Венгрии и 14 против Турции. Средний показатель в «Зените» за сезон — 8,41 за 90 минут.



В текущей обойме сборной есть форварды, которые цепляются на сопоставимом уровне. У Соболева по сезону — 14,35 верховых дуэли (54,7% победных), у воскресшего Заболотного — 11,86 (54,5%). Ни тот ни другой не встроены в футбол в национальной команде, не обладают таким же позитивным влиянием на общую структуру, но свою работу в борьбе они выполнят. Тем более оба уже знакомы с требованиями Черчесова — и поэтому их адаптация в основном составе должна пройти быстрее.

Если же Черчесов решит вовсе отказаться от «большого нападающего», то это тоже будет очень интересно. Сразу вспоминается, как после Евро-2016 из сборной Швеции ушёл Ибрагимович, а команда в дальнейшем от этого только выиграла и заиграла интереснее.

Пропала зависимость от одной яркой личности, партнёры перестали искать его впереди каждой второй передачей — и родилась более красивая и более эффектная структура, которая позволила Швеции попасть на ЧМ-2018 и показать там достойную игру.



Впрочем, окончательный отказ от услуг Дзюбы — пока слишком далёкая история, сейчас её обсуждать бессмысленно. Когда Артём в порядке, он полностью заслуживает место в основном составе.

Дзюба ценен для сборной своей энергетикой и лидерскими качествами. Сейчас ему их было бы трудно продемонстрировать

Секрет преображения Дзюбы и закрепления в статусе сильнейшего российского футболиста двух последних лет — в его стабильности, мощнейшей энергетике, которую он словил на волне триумфального ЧМ-2018 и не отпускал очень долго. Нападающий справедливо ощутил себя героем нации, лидером двух главных команд страны (сборной и «Зенита») — и это придало ему дополнительную мотивацию. Тогда как критика спартаковских болельщиков едва ли выводила его из себя — наоборот, дополнительно заряжала.



Сейчас же история совсем иная: вряд ли она добавит Дзюбе положительной энергии. Раньше Артём был чемпионом мира по игре в матчах, когда кому-то что-то нужно было доказывать, но в текущей ситуации он никому и ничего на поле не докажет. Бесполезно. И поэтому есть подозрение, что пылать огнём Дзюба не будет. Наоборот. А раз так, то и сборной в текущем состоянии он пока не нужен.