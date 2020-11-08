Стали известны подробности утечки интимного видео Дзюбы

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Baza предоставила детали слива скандального ролика. До непосредственной утечки злоумышленники взломали смартфон 32-летнего форварда, получив доступ к его данным. По информации издания, это случилось за несколько недель до слива ролика. Никаких требований нападающему так и не было выдвинуто.

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Ранее 8 ноября стало известно, что на фоне скандала с видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу в ноябре. Отмечается, что эта мера призвана дать футболисту время урегулировать ситуацию.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году.