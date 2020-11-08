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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны подробности утечки интимного видео Дзюбы

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба заранее знал, что в сеть могли слить видео интимного характера с его участием. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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Baza предоставила детали слива скандального ролика. До непосредственной утечки злоумышленники взломали смартфон 32-летнего форварда, получив доступ к его данным. По информации издания, это случилось за несколько недель до слива ролика. Никаких требований нападающему так и не было выдвинуто.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 8 ноября стало известно, что на фоне скандала с видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу в ноябре. Отмечается, что эта мера призвана дать футболисту время урегулировать ситуацию.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году.

Дзюба известен по выступлениям за «Зенит», «Ростов» и столичный «Спартак». В составе клуба из Петербурга он дважды выигрывал чемпионат России. За сборную страны Дзюба провел 47 матчей и забил 26 голов.

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