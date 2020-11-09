Бауыржан Исламхан может пропустить последние матчи сборной Казахстана в группе Лиги наций
Всему виной его клуб.
Всему виной его клуб.
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан может пропустить оставшиеся матчи группового этапа Лиги наций против Албании и Литвы.
Как сообщает в своем
«Клуб Бауыржана пытается удержать игрока в своем расположении. Дело в том, что сейчас ФИФА и УЕФА допускают возможность для клубов отказать сборным в командировании своих футболистов, если на то есть основание. В частности, если речь идет о стране с нестабильной эпидемиологической обстановкой или в случае закрытых границ. В “Аль-Айне” изучают такую возможность и, если найдут лазейку, непременно ею воспользуются», — пишет Кожахмет.
Напомним, ранее стало известно, что сборной не поможет полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, получивший травму головы в матче РПЛ.
Казахстана предстоит провести гостевую товарищескую встречу с Черногорией 11 ноября, а также два матча в рамках Лиги наций — с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).