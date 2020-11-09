Бауыржан Исламхан может пропустить последние матчи сборной Казахстана в группе Лиги наций

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет, против прибытия игрока в расположение национальной команды может выступить его клуб «Аль-Айн» из ОАЭ.

«Клуб Бауыржана пытается удержать игрока в своем расположении. Дело в том, что сейчас ФИФА и УЕФА допускают возможность для клубов отказать сборным в командировании своих футболистов, если на то есть основание. В частности, если речь идет о стране с нестабильной эпидемиологической обстановкой или в случае закрытых границ. В “Аль-Айне” изучают такую возможность и, если найдут лазейку, непременно ею воспользуются», — пишет Кожахмет.