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16:33 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан может пропустить последние матчи сборной Казахстана в группе Лиги наций

Всему виной его клуб.

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Источник: AP 2020

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан может пропустить оставшиеся матчи группового этапа Лиги наций против Албании и Литвы.

Команда
Казахстан

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет, против прибытия игрока в расположение национальной команды может выступить его клуб «Аль-Айн» из ОАЭ.

«Клуб Бауыржана пытается удержать игрока в своем расположении. Дело в том, что сейчас ФИФА и УЕФА допускают возможность для клубов отказать сборным в командировании своих футболистов, если на то есть основание. В частности, если речь идет о стране с нестабильной эпидемиологической обстановкой или в случае закрытых границ. В “Аль-Айне” изучают такую возможность и, если найдут лазейку, непременно ею воспользуются», — пишет Кожахмет.

Напомним, ранее стало известно, что сборной не поможет полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, получивший травму головы в матче РПЛ.

Казахстана предстоит провести гостевую товарищескую встречу с Черногорией 11 ноября, а также два матча в рамках Лиги наций — с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).

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