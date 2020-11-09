Сборная Казахстана лишилась семерых футболистов перед последними матчами группы Лиги наций

Они отсутствовали на тренировке команды в Талгаре. Большинство имеет довольно серьезные повреждения, полученные в недавних матчах.

Напомним, ранее стало известно, что из-за травмы головы в расположение национальной команды не прибудет полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Также «Аль-Айн» из ОАЭ может не отпустить в сборную ее капитана Бауыржана Исламхана. Под вопросом участие в матчах Асхата Тагыбергена и Думана Нарзилдаева.