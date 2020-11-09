Сборная Казахстана лишилась семерых футболистов перед последними матчами группы Лиги наций
Сборная Казахстана по футболу по разным причинам лишилась семерых игроков, сообщает
Сборная Казахстана по футболу по разным причинам лишилась семерых игроков, сообщает
Они отсутствовали на тренировке команды в Талгаре. Большинство имеет довольно серьезные повреждения, полученные в недавних матчах.
Напомним, ранее стало известно, что
11 ноября Казахстан на выезде проведет товарищескую игру с Черногорией. Затем команде предстоит провести два заключительных матча группового этапа Лиги наций — 15 ноября в гостях с Албанией и 18 ноября в Алматы с Литвой.