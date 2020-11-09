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17:24 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана лишилась семерых футболистов перед последними матчами группы Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу по разным причинам лишилась семерых игроков, сообщает Meta-ratings.kz.

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Они отсутствовали на тренировке команды в Талгаре. Большинство имеет довольно серьезные повреждения, полученные в недавних матчах.

Напомним, ранее стало известно, что из-за травмы головы в расположение национальной команды не прибудет полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Также «Аль-Айн» из ОАЭ может не отпустить в сборную ее капитана Бауыржана Исламхана. Под вопросом участие в матчах Асхата Тагыбергена и Думана Нарзилдаева.

11 ноября Казахстан на выезде проведет товарищескую игру с Черногорией. Затем команде предстоит провести два заключительных матча группового этапа Лиги наций — 15 ноября в гостях с Албанией и 18 ноября в Алматы с Литвой.

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