Первый канал покажет гостевой матч россиян против сборной Сербии в Лиге наций
ТАСС, 9 ноября. Первый канал в прямом эфире будет транслировать встречу пятого тура футбольной Лиги наций между сборными Сербии и России. Об этом сообщает
ТАСС, 9 ноября. Первый канал в прямом эфире будет транслировать встречу пятого тура футбольной Лиги наций между сборными Сербии и России. Об этом сообщает
Встреча пройдет в Белграде 18 ноября. Начало трансляции — 22:40 мск.
После четырех туров россияне лидируют в группе 3 лиги В, набрав восемь очков. Второй идет сборная Венгрии (7 очков), третьей — команда Турции (3), замыкают таблицу сербы (2).