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20:17 (мск), источник: ТАСС

Первый канал покажет гостевой матч россиян против сборной Сербии в Лиге наций

ТАСС, 9 ноября. Первый канал в прямом эфире будет транслировать встречу пятого тура футбольной Лиги наций между сборными Сербии и России. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет в Белграде 18 ноября. Начало трансляции — 22:40 мск.

После четырех туров россияне лидируют в группе 3 лиги В, набрав восемь очков. Второй идет сборная Венгрии (7 очков), третьей — команда Турции (3), замыкают таблицу сербы (2).

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